Iako će tehnički pregled za vozače ostati gotovo isti, registracija vozila ubuduće će zavisiti isključivo od digitalno evidentiranih podataka koji se automatski očitavaju iz mernih uređaja, bez ručnih izmena i dogovora.



Probni period trajaće do 15. decembra, a puna primena sistema planirana je za 1. januar 2027. godine, ukoliko se pokaže uspešnim.



Prema novom rešenju, registracija vozila ubuduće će biti moguća isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda, koji će se automatski evidentirati u centralnom sistemu.



Andrija Vujičić iz Udruženja tehničkih pregleda Srbije rekao je da sam postupak tehničkog pregleda za građane neće se bitno menjati, te korisnici vozila neće primetiti značajne razlike u odnosu na dosadašnju praksu.



On je naveo da će tokom test faze sistema biti korišćen paralelno sa postojećim načinom rada, isključivo radi provere funkcionalnosti i otklanjanja eventualnih nedostataka.



Ključna novina je da će rezultati tehničkog pregleda biti direktno očitavani iz mernih uređaja i automatski upisivani u sistem, čime se, kako se navodi, eliminiše mogućnost naknadnih izmena, dogovora i ručnih korekcija izveštaja.



Uvođenjem CISTEP-a očekuje se veća transparentnost i standardizacija tehničkih pregleda, kao i smanjenje prostora za eventualne nepravilnosti u procesu registracije vozila.



Novi sistem, kako je rekao, omogućiće da se podaci sa uređaja za merenje sile kočenja, izduvnih gasova i drugih parametara automatski šalju u centralni informacioni sistem, koji ih obrađuje.



"To znači da više neće biti moguće naknadno menjati rezultate ili manipulisati izveštajima. Rezultate će primati mašina koja je potpuno objektivna i koja će određivati da li je nešto u skladu sa propisima", naglasio je Vujičić.



Ukoliko se tokom pregleda utvrdi neispravnost, vozači će imati rok od sedam dana da kvar otklone bez ponovnog plaćanja.



"Vi se posle sedam dana vraćate na tehnički pregled i pregleda se samo ta neispravnost koja je prvi put konstatovana i ne plaćate ponovo ništa", rekao je Vujičić, piše RTS.



Prema njegovim rečima, sistem će biti povezan i sa drugim državnim bazama – od registra obaveznog osiguranja do e-Uprave, APR-a i baze licenci kontrolor.



Kako je objasnio, na taj način će se automatski proveravati da li tehnički pregled obavlja ovlašćeno lice, kao i da li su ispunjeni svi zakonski uslovi.



"Pravilnik o tehničkom pregledu apsolutno ni u čemu nije promenjen. Sve je isto kao što je bilo do sada, samo što će postojati jedan digitalni zapis koji će svima olakšati rad", rekao je on.



Dodaje i da se cena tehničkog pregleda neće menjati, jer je zakonom već propisano da troškovi održavanja sistema ulaze u postojeću cenu usluge.



