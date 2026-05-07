Autor objave želeo je da sazna kako drugi dolaze do tako visokih primanja i šta bi savetovali onima koji žele da postignu sličnu zaradu.



U komentarima su se javili ljudi iz najrazličitijih profesija, od IT sektora, zdravstva i marketinga do zanata, rada u inostranstvu, avio-industrije i privatnog preduzetništva.



- Ljudi sa zaradom 3000+ evra mesečno, čime se bavite? Dajte nam neki savet kako i mi ostali da se što više približimo tome”, napisao je autor objave na Reditu.



Očekivano, najviše pažnje privukli su odgovori iz IT industrije, iako se među komentarima istakao i jedan mladić koji je napisao da u junu zaradi više od 3000 evra branjem malina. Jedan korisnik naveo je da radi kao softverski inženjer u gejming industriji, ima 15 godina iskustva i zarađuje 9.900 evra neto mesečno. Na pitanje da li radi za firmu ili kao frilenser odgovorio je da je zaposlen u kompaniji i dodao da je "radio baš jako" i da mu se trud na kraju isplatio.



Stomatolog zaradi 9 hiljada evra mesečno



Javio se i programer koji onlajn radi za američku firmu i tvrdi da mesečno zarađuje 6.400 evra. Ipak, priznao je da nije siguran koliko će takav posao trajati niti da li bi ponovo mogao da pronađe sličnu priliku. Jedan zaposleni u IT sektoru u banci napisao je da prima oko 4.000 evra neto i mladima savetovao da preuzimaju odgovornost, razvijaju sopstveni način rada, budu proaktivni i ne gaze preko drugih ljudi kako bi uspeli.



- Stomatolog, specijalista… Prosečno mesečno oko 9k, da ne bude samo u IT-u dobra lova - stoji u jednom od komentara.



Jedan korisnik naveo je da radi u sajber bezbednosti (cyber security) i da je nakon pet godina rada dogurao do oko 3.200 evra mesečno. Drugi, koji radi kao data scientist, poručio je da su kontinuirano učenje, komunikacione veštine i održavanje profesionalnih kontakata ključni za napredak. Dodao je i da je danas puno teže ući u oblast data science-a nego ranije jer je tržište za početnike izrazito konkurentno, pa dobra matematička podloga, master ili doktorat mogu imati veliku prednost.





Odlazak u inostranstvo



Više korisnika iz oblasti kliničkih istraživanja navelo je da se na menadžerskim pozicijama može doći do oko 3.000 evra mesečno. Jedan učesnik rasprave objasnio je da posao uključuje prikupljanje podataka i dokumentacije potrebne za odobrenje lekova za tržište. Često se pominjao i odlazak u inostranstvo.



Jedan korisnik napisao je da je 2020. otišao u Nemačku da radi kao medicinski tehničar. Počeo je sa platom između 1.600 i 2.000 evra uz dodatke, zatim nostrifikovao diplomu, završio specijalizaciju, postao rukovodilac i danas zarađuje 5.500 evra neto.



- Bolje biti najbolji pekar nego prosečan doktor - pisalo je u jednom od komentara.



Pokazalo se i da zanati i terenski poslovi mogu doneti vrlo dobre prihode. Jedan korisnik napisao je da kao terenski inženjer putuje svetom i postavlja čeličane.



Drugi, mašinac koji radi demontažu i instalaciju mašina za grafičku industriju širom sveta, tvrdi da zarada zavisi od količine posla - kad ga ima, može dostići i 10.000 evra, a kad ga nema, nema ni prihoda.



