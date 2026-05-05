Istraživači sa Instituta za nauku u Tokiju razvili su memorijsku ćeliju prečnika od svega 25 nanometara.



Da biste lakše zamislili tu veličinu - ona je otprilike 3.000 puta tanja od ljudske dlake. Ovo otkriće bi moglo iz korena da promeni elektroniku koju svakodnevno koristimo.



Tehnologija se zasniva na feroelektričnom tunelskom spoju (FTJ), konceptu koji je predložen još 1971. godine. Ključni proboj desio se 2011. godine, kada je otkriveno da hafnijum-oksid može da zadržavi električna svojstva čak i u ultratankim slojevima.



Dosadašnji problem bilo je "curenje" struje kroz sitne kristale u materijalu. Tim profesora Jutake Mađime rešio je ovo na potpuno neverovatan način - umesto da se bore protiv "curenja", oni su uređaj napravili još manjim.



Time su smanjili uticaj kristalnih granica, a razvili su i novu metodu proizvodnje. Zagrevanjem elektroda postigli su da one poprime prirodan polukružni oblik, čime je stvorena struktura slična jednom kristalu, sa znatno manje mesta za gubitak struje.



Rezultat je prevazišao sva očekivanja, navodi Smartlife. Memorija zapravo radi bolje što je manja, čime je opovrgnuta dugogodišnja pretpostavka u elektronici da smanjenje dimenzija nužno kvari performanse.



Revolucija uskoro i u našim uređajima?



Primena ove tehnologije mogla bi da dovede do toga da pametni satovi rade mesecima bez punjenja, dok bi senzorske mreže radile godinama bez zamene baterija.



U svetu veštačke inteligencije, ovakva memorija omogućava drastično bržu obradu podataka uz neuporedivo manju potrošnju struje.



Dobra vest je da je hafnijum-oksid već kompatibilan sa današnjom proizvodnjom čipova, pa bi integracija u telefone i satove mogla da se desi veoma brzo, tvrdi ScienceDaily.



Povodom ovog istorijskog uspeha, profesor Jutaka Mađima je izjavio:



"Izazivanje onoga što deluje kao granica nauke - na primer, uverenje da nešto ne možemo napraviti manjim jer će se pokvariti - liči na hod u mraku. To je neprestana borba. Međutim, preispitivanjem tradicionalnih pretpostavki uspeli smo da otkrijemo potpuno novu perspektivu. Bio bih presrećan ako ovo podstakne radoznalost mladih ljudi koji će graditi bolji svet.“



