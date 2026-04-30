SAD uvode novo pravilo za vize - ova dva pitanja mogu odlučiti sve

Sjedinjene Američke Države uvode nova pravila za izdavanje neuseljeničkih viza, koja bi mogla značajno uticati na turiste, studente i privremene radnike.

Autor:  Nina Stojanović
30.04.2026.12:52
Foto: Bilal Kocabas/Shutterstock
Prema novoj direktivi Stejt department, konzularni službenici ubuduće će postavljati dva ključna pitanja tokom procesa apliciranja, a odgovor na njih može odlučiti da li će postupak biti nastavljen.

Dva pitanja koja odlučuju

Podnosioci zahteva moraće da odgovore na sledeća pitanja:

"Da li ste doživeli štetu ili zlostavljanje u zemlji svog državljanstva ili poslednjeg uobičajenog boravišta?"

"Da li strahujete da biste mogli doživeti štetu ili zlostavljanje po povratku u svoju zemlju?"

Kako se navodi u diplomatskoj depeši, podnosioci zahteva moraju usmeno odgovoriti "ne" na oba pitanja kako bi postupak izdavanja vize mogao da se nastavi.

Cilj – sprečavanje zloupotreba

Nova mera deo je šire strategije administracije Donald Trump da ograniči zloupotrebe imigracionog sistema.

Ona se odnosi na sve koji apliciraju za neuseljeničke vize, uključujući turiste, studente i radnike, dok su pojedini imigracioni procesi već dodatno pooštreni ili privremeno obustavljeni.

Zvanične izjave

U depeši Stejt departmenta navodi se:

"Konzularni službenici moraju sprečiti zloupotrebu imigracionog sistema, posebno u slučajevima kada podnosioci pokušavaju da dobiju neuseljeničku vizu sa namerom da po dolasku u SAD zatraže azil."

Najavljene izmene srpskog pasoša - menja se boja, žig i unutrašnji motivi, više o tome pročitajte OVDE

Portparol Stejt departmenta dodatno je istakao:

"Konzularni službenici su prva linija odbrane nacionalne bezbednosti i koriste sve dostupne alate kako bi utvrdili da li podnosioci ispunjavaju zakonske uslove."

Stručnjaci upozoravaju i na moguće posledice ovakve odluke. Savetnica za imigracionu politiku Kamil Mekler izjavila je:

"Ovo može gurnuti ljude ka opasnijim rutama i načinima dolaska, jer oni koji moraju da odu – učiniće sve da u tome uspeju."

Šta to znači za podnosioce zahteva

Prema američkom zakonu, azil se može tražiti samo ukoliko se osoba već nalazi na teritoriji SAD i beži od progona. Nova pravila dodatno otežavaju mogućnost da se u zemlju uđe putem turističke ili studentske vize sa namerom da se kasnije traži zaštita, piše Index.hr.

Nova procedura predstavlja još jedan korak ka strožoj kontroli ulaska u SAD.

Za podnosioce zahteva to znači da će proces apliciranja biti rigorozniji, a svaki odgovor tokom razgovora sa konzularnim službenikom imaće još veću težinu.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

BTC BTC 65.265,00 €
ETH ETH 1.940,53 €
LTC LTC 47,58 €
DOT DOT 1,05 €
BCH BCH 383,95 €
LINK LINK 7,84 €
BNB BNB 530,86 €
XMR XMR 324,39 €
