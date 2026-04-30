SAD uvode novo pravilo za vize - ova dva pitanja mogu odlučiti sve

Prema novoj direktivi Stejt department, konzularni službenici ubuduće će postavljati dva ključna pitanja tokom procesa apliciranja, a odgovor na njih može odlučiti da li će postupak biti nastavljen.

Dva pitanja koja odlučuju

Podnosioci zahteva moraće da odgovore na sledeća pitanja:

"Da li ste doživeli štetu ili zlostavljanje u zemlji svog državljanstva ili poslednjeg uobičajenog boravišta?"

"Da li strahujete da biste mogli doživeti štetu ili zlostavljanje po povratku u svoju zemlju?"

Kako se navodi u diplomatskoj depeši, podnosioci zahteva moraju usmeno odgovoriti "ne" na oba pitanja kako bi postupak izdavanja vize mogao da se nastavi.

Cilj – sprečavanje zloupotreba

Nova mera deo je šire strategije administracije Donald Trump da ograniči zloupotrebe imigracionog sistema.

Ona se odnosi na sve koji apliciraju za neuseljeničke vize, uključujući turiste, studente i radnike, dok su pojedini imigracioni procesi već dodatno pooštreni ili privremeno obustavljeni.

Zvanične izjave

U depeši Stejt departmenta navodi se:

"Konzularni službenici moraju sprečiti zloupotrebu imigracionog sistema, posebno u slučajevima kada podnosioci pokušavaju da dobiju neuseljeničku vizu sa namerom da po dolasku u SAD zatraže azil."

Portparol Stejt departmenta dodatno je istakao:

"Konzularni službenici su prva linija odbrane nacionalne bezbednosti i koriste sve dostupne alate kako bi utvrdili da li podnosioci ispunjavaju zakonske uslove."

Stručnjaci upozoravaju i na moguće posledice ovakve odluke. Savetnica za imigracionu politiku Kamil Mekler izjavila je:

"Ovo može gurnuti ljude ka opasnijim rutama i načinima dolaska, jer oni koji moraju da odu – učiniće sve da u tome uspeju."

Šta to znači za podnosioce zahteva

Prema američkom zakonu, azil se može tražiti samo ukoliko se osoba već nalazi na teritoriji SAD i beži od progona. Nova pravila dodatno otežavaju mogućnost da se u zemlju uđe putem turističke ili studentske vize sa namerom da se kasnije traži zaštita, piše Index.hr.

Nova procedura predstavlja još jedan korak ka strožoj kontroli ulaska u SAD.

Za podnosioce zahteva to znači da će proces apliciranja biti rigorozniji, a svaki odgovor tokom razgovora sa konzularnim službenikom imaće još veću težinu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: