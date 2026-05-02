Od Beograda vas deli oko 85 kilometara, što znači da ćete za nešto više od sat vremena vožnje već biti u potpuno drugačijem ambijentu, daleko od gradske buke.



Put ka Vršcu vodi kroz ravnicu južnog Banata, ali ne brinite – nije monoton kao što zvuči. Ako krenete preko Pančeva i Alibunara, jedna od zanimljivih stanica može biti selo Ritiševo. Upravo ovde nalazi se mala pivara Ritiševo Brewery, gde možete napraviti kratku pauzu i probati zanatsko pivo, što je savršen uvod u hedonistički dan koji vas čeka.



Ulazak u Vršac otkriva njegov najprepoznatljiviji simbol – Vršacki breg. Ovo brdo dominira pejzažom i nudi jednu od najlepših panorama u Vojvodini. Ako imate vremena i volje, lagana šetnja ili vožnja do vrha nagradiće vas pogledom koji puca na vinograde, grad i ravnicu koja se prostire unedogled. Na vrhu se nalazi i Vršacka kula, srednjovekovni ostatak utvrđenja koji dodatno pojačava utisak da ste nakratko pobegli iz svakodnevice.



Vršac je, međutim, mnogo više od lepog pogleda. Ovo je jedan od najpoznatijih vinskih krajeva Srbije, pa je obilazak lokalnih vinarija gotovo obavezan deo izleta. Među najpoznatijima su Vinarija Vršac i Vinarija Drašković, gde možete degustirati lokalna vina i naučiti nešto više o tradiciji vinogradarstva koja ovde traje vekovima. Čaša dobrog belog vina na suncu, uz pogled na vinograde, lako će vas ubediti da ste na pravom mestu.



Kada ogladnite – a verovatno hoćete – vreme je za vojvođansku kuhinju. U ovom delu Srbije jede se konkretno i bez komplikacija: domaća supa, perkelt, gulaš, kobasice, štrudle i neizostavne pite. U Vršcu i okolini lako ćete pronaći restorane koji neguju ovaj stil kuvanja, gde su porcije obilne, a ukusi poznati i utešni. Ovo je hrana koja traži da se jede polako, uz razgovor i čašu vina.



Ako poželite da izlet proširite, u blizini se nalazi i Deliblatska peščara, jedinstveni prirodni rezervat poznat kao "evropska Sahara". Idealna je za kraće šetnje, vožnju bicikla ili jednostavno uživanje u tišini prirode. S druge strane, ljubitelji vode mogu svratiti do reke Karaš, koja protiče ovim krajem i pruža mirniji, opušten ambijent za piknik ili predah, piše eKapija.



Za kraj dana, povratak u Beograd može biti jednako prijatan kao i dolazak. Ako tempirate dobro, uhvatićete zalazak sunca nad ravnicom – prizor koji često ostane u sećanju duže od samog izleta.



Vršac je, ukratko, savršena kombinacija svega što želite od prvomajskog begstva: dovoljno blizu da ne gubite vreme na put, a dovoljno drugačiji da imate osećaj da ste negde otputovali. A to je, na kraju, i poenta svakog dobrog izleta.



