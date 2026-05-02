Jelena Vujić Obradović, generalni konzul Srbije u Solunu, izjavila je da, iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, ali da postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje.



"Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima, ali neće uticati na dodatne gužve", navela je ona.



U praksi, to znači da bi u periodima najvećih gužvi kontrole mogle da se svedu na osnovnu proveru dokumenata, bez zadržavanja zbog biometrijskih procedura.



Razlog za ovakve mere leži u činjenici da je primena EES sistema već u startu dovela do dužih čekanja na granicama, što predstavlja veliki izazov za zemlje koje tokom leta beleže ogroman priliv turista, poput Grčke, saopštila je Prva televizija.



Iako zvanična potvrda o potpunoj suspenziji nema, očekuje se da će nadležni u praksi prilagođavati primenu sistema kako bi se očuvala protočnost saobraćaja i izbegao kolaps na graničnim prelazima, posebno kada je reč o turistima iz Srbije.

