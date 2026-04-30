KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Podrška koja traje: „Dunav osiguranje“ uz nove generacije SIM-ovaca

Uz podršku „Dunav osiguranja“ kao dugogodišnjeg partnera, 28. aprila,  je u Novom Sadu, na platou ispred dvorane SPENS, svečano otvorena 13. sezona Sportskih igara mladih, najveće sportske i regionalne manifestacije posvećene deci i omladini. 

Autor:  Nina Stojanović
30.04.2026.11:07
0
Foto: Pakt studio
Neverovatno jeftin odmor - srpske banje nude smeštaj i za manje od 1000 dinara
Foto: Shutterstock
 Neverovatno jeftin odmor - srpske banje nude smeštaj i za manje od 1000 dinara
Prethodna vest
Vučić sa Okamurom o svim temama od interesa za dve zemlje
Foto: Instagram/printscreen/buducnostsrbijeav
 Vučić sa Okamurom o svim temama od interesa za dve zemlje
Sledeća vest
 

U vremenu kada se detinjstvo sve češće odvija pred ekranima mobilnih telefona, Sportske igre mladih vraćaju ga tamo gde pripada, na sportski teren, među vršnjake i u igru. Kroz različite discipline, mališani imaju priliku da razvijaju timski duh, neguju prijateljstvo i uče važne životne lekcije: kako da pobeđuju, ali i kako da prihvate poraz. 

Jugoslava Smiljković Stojanović, direktor Sektora za odnose sa javnošću Kompanije „Dunav osiguranje“, istakla je da Kompanija i ove godine nastavlja snažno i posvećeno partnerstvo sa Sportskim igrama mladih, u okviru svog krovnog projekta „Prijatelj od detinjstva“, usmerenog na podršku najmlađima i njihovom sigurnijem odrastanju. 

– Verujemo da su detinjstvo i mladost temelj svakog zdravog društva. Kroz projekat „Prijatelj od detinjstva“ nastojimo da budemo pouzdan oslonac generacijama koje dolaze, razvijajući s njima odnos zasnovan na poverenju, razumevanju i podršci. Saradnja sa Sportskim igrama mladih omogućava nam da te vrednosti prenesemo na veliki broj dece i mladih, podstičući ih da neguju prijateljstvo, zajedništvo i fer-plej  izjavila je Smiljković Stojanović. 

Naročito bismo istakli našu dugogodišnju akciju dodele stipendijskog osiguranjarekla je Smiljković Stojanović, kroz koju dodatno podržavamo mlade SIM-ovce i njihove porodice, obezbeđujući im sigurniju finansijsku budućnost i podsticaj za obrazovanje i lični razvoj. Ovaj vid osiguranja predstavlja još jedan korak u našem strateškom opredeljenju da budemo pouzdan partner u svim fazama odrastanja i školovanja najmlađih. 

Zdravko Marić, predsednik Plazma Sportskih igara mladih, naglasio je značaj ovakvih inicijativa za pravilan razvoj dece i mladih. 

– Mislim da Sportske igre mladih daju deci dodatnu vrednost u vremenu koje je brzo i promenljivo. Važno je da ih uključimo u organizovan sistem, bilo kroz sport, zabavu ili druženje, jer su to iskustva i uspomene koje im ostaju za ceo život – rekao je Marić. 

U okviru prostora Kompanije „Dunav osiguranje“, za posetioce je bio postavljen promotivni šator sa info pultom, gde su zaposleni zainteresovanima pružali informacije o pogodnostima životnog osiguranja i delili promotivni materijal. Polise stipendijskog osiguranja i svih drugih vrsta životnog osiguranja dostupne su svima širom Srbije i mogu se zaključiti na više od 600 prodajnih mesta „Dunav osiguranja“, a detaljnije informacije mogu se dobiti i besplatnim pozivanjem Kontakt centra Kompanije na broj 0800 386 286 ili na sajtu www.dunav.com. 

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
deca Dunav osiguranje sportske igre mladih

Povezane vesti

Iskustva pobednika u borbi protiv raka
Shutterstock

Iskustva pobednika u borbi protiv raka

09:00 | 0
Brinite o svom zdravlju – zašto je važno obaviti sistematski pregled
Shutterstock

Brinite o svom zdravlju – zašto je važno obaviti sistematski pregled

09:00 | 0
Deset saveta za čišćenje automobila
Foto: Shutterstock/fast-stock

Deset saveta za čišćenje automobila

13:00 | 0
Potrošači izabrali: „Dunav osiguranje“ najbolji domaći brend u kategoriji osiguranja
Foto: Pakt studio.

Potrošači izabrali: „Dunav osiguranje“ najbolji domaći brend u kategoriji osiguranja

11:05 | 0
Vozi bez stresa, kasko je adresa! Sajamske pogodnosti Kompanije „Dunav osiguranje“, do 50 odsto niže cene polisa
Foto: Pakt studio

Vozi bez stresa, kasko je adresa! Sajamske pogodnosti Kompanije „Dunav osiguranje“, do 50 odsto niže cene polisa

12:26 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Most koji vas vodi "nigde", ali turisti i dalje vole da ga posećuju
Foto: Alexandra Lande/Shutterstock

Most koji vas vodi "nigde", ali turisti i dalje vole da ga posećuju

15:40 Biz Lifestyle
SAD uvode novo pravilo za vize - ova dva pitanja mogu odlučiti sve
Foto: Pexels/Ilustracija

SAD uvode novo pravilo za vize - ova dva pitanja mogu odlučiti sve

12:52 Biz Lifestyle
Predstavljamo vam najneuredniju prodavnicu na svetu
Foto: Tina_photo/Shutterstock

Predstavljamo vam najneuredniju prodavnicu na svetu

19:07 Biz Lifestyle
Proizvođač povlači gume sa tržišta Srbije - ugrožavaju bezbednost vozača
Foto: Shutterstock

Proizvođač povlači gume sa tržišta Srbije - ugrožavaju bezbednost vozača

15:12 Biz Lifestyle
Iskustva pobednika u borbi protiv raka
Shutterstock

Iskustva pobednika u borbi protiv raka

09:00 Biz Lifestyle
"Besmisleno je štedeti za stare dane" - Mask smatra da penzija ljudima neće biti potrebna 
Foto:Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

"Besmisleno je štedeti za stare dane" - Mask smatra da penzija ljudima neće biti potrebna 

20:05 Biz Lifestyle
Japan uvodi robote na aerodrom - nosiće prtljag umesto ljudi
Foto: Freepik

Japan uvodi robote na aerodrom - nosiće prtljag umesto ljudi

19:00 Biz Lifestyle
Velika zabuna oko otkazivanja putovanja - inspekcija objasnila šta vam pripada
Foto: Pixabay/Ilustracija

Velika zabuna oko otkazivanja putovanja - inspekcija objasnila šta vam pripada

19:00 Biz Lifestyle
Pazite kada pritiskate navedeno dugme u automobilu - može da zaključa točkove
Shutterstock

Pazite kada pritiskate navedeno dugme u automobilu - može da zaključa točkove

18:03 Biz Lifestyle
Balkanac kupio stan u Nemačkoj, pa se iznenadio troškovima - traže mu još 18.000 evra
Foto: Shutterstock

Balkanac kupio stan u Nemačkoj, pa se iznenadio troškovima - traže mu još 18.000 evra

15:39 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

46min

Most koji vas vodi "nigde", ali turisti i dalje vole da ga posećuju

56min

Nova sezona, nove cene - evo koliko koštaju namirnice u Grčkoj

1H

Kripto tržište bez snage - vodeće valute klize nadole

2H

ALTA banka: Partnerstvo kao temelj promene- veče posvećeno budućnosti i SEPA standardima

2H

Putnike čeka velika promena - avio-kompanije menjaju pravila

1D

Cene stoke skaču - prasad i jagnjad u vrtoglavom rastu

1D

Kazna za turiste - na 251 plaži u Grčkoj više nema ležaljki ni suncobrana

24H

Kraj skupih polovnjaka - stručnjaci otkrivaju zašto je ovo najbolji trenutak za kupovinu automobila u poslednjih godina

1D

 Nova železnička era stiže u Evropu - karta košta od 60 evra

1D

Majke u Srbiji dobijaju novac za prvi stan - država subvencioniše kupovinu  

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.265,00 €
ETH ETH 1.940,53 €
LTC LTC 47,58 €
DOT DOT 1,05 €
BCH BCH 383,95 €
LINK LINK 7,84 €
BNB BNB 530,86 €
XMR XMR 324,39 €
Powered by CoinGecko API