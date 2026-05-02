Vinski turizam je u porastu, a sve više putnika želi da istražuje regije van klasičnih destinacija poput Bordoa ili Toskane.



Od drevnog vinarstva u Gruziji do vina Novog sveta u Kaliforniji, evo gde bi prema Wine Travel Awards-u trebalo da otputujete ove godine ako ste ljubitelj dobrog vina.



Ova manifestacija, koja se održava petu godinu zaredom, obuhvata 16 kategorija i ističe najbolje vinare, turističke operatere, pisce i druge aktere iz sveta vina. Pet najboljih u svakoj kategoriji bira publika, dok konačne pobednike određuje stručni žiri.



Iako će konačni rezultati biti objavljeni 1. maja, već sada su poznate neke od najzanimljivijih vinskih destinacija za 2026. godinu.



Vinarije koje morate posetiti širom sveta



Na vrhu liste po glasovima publike našla se vinarija SHUMI iz Gruzije, smeštena u mestu Cinandali, oko 80 kilometara istočno od Tbilisija.



Gruzija ima tradiciju proizvodnje vina dugu više od 8.000 godina, što je svrstava među najstarije vinske kulture na svetu. Posebno je poznata po korišćenju kvevrija, velikih glinenih posuda za fermentaciju, koje su pod zaštitom UNESCO-a. U vinariji SHUMI posetioci mogu detaljno da se upoznaju sa ovom tehnikom.



Prostire se na 12 hektara, a u njenom okviru nalazi se i prvi vinski muzej u zemlji, kao i najveća privatna kolekcija sorti vinove loze na svetu.



Na drugom mestu nalazi se imanje Venisa u Italiji - ograđeni vinograd na ostrvu Macorbo u Venecijanskoj laguni, nedaleko od šarenog Burana.



Ovo ekskluzivno imanje ima samo pet soba, a gosti mogu da učestvuju u degustacijama vina napravljenih od autohtone sorte grožđa dorona.



Treće mesto zauzela je vinarija Bodega La Luz del Vino iz Argentine, koja poseduje najstarije vinograde u dolini Uko. Okružena Andima, ova regija daje vinima jedinstven karakter zahvaljujući specifičnom tlu i klimi.



Za ljubitelje penušavih vina, francuska kuća Champagne Joseph Perrier, koja je zauzela četvrto mesto, predstavlja nezaobilaznu destinaciju. Osnovana 1825. godine i nekada snabdevač britanskog dvora, ova porodična kuća nudi obilazak podrumskih galerija iz rimskog doba, kao i degustacije svojih prestižnih šampanjaca.



U španskom Herezu, poznatom po šeriju, posebno se izdvaja vinarija Bodega Tío Pepe. Posetioci mogu boraviti u boutique hotelu koji se nalazi u nekadašnjem smeštaju za radnike u vinogradima i uživati u vođenim turama uz degustaciju šerija.



Najbolje vinske regije za 2026. godinu



U kategoriji vinske regije godine, prvo mesto po izboru publike pripalo je Burgenlandu u Austriji.



Ova regija je poznata po sorti blaufränkisch, ali i po desertnim vinima. Posetioci mogu uživati u više od 300 sunčanih dana godišnje, vozeći bicikl kroz vinograde ili degustirajući vina uz obale jezera Nojzidl, piše Euronews.



Kalifornijska vinska regija zauzela je drugo mesto, što ne iznenađuje, s obzirom na njen globalni ugled. Ovde postoji više od 6.200 vinarija, a svaka podregija nudi nešto posebno ljubiteljima vina.



Treće mesto pripalo je Južnoj Africi, koja ima čak 23 vinske rute, od najjužnijih delova kontinenta do jugoistočnih oblasti.



Rumunija, šesta po veličini proizvodnje vina u Evropi, zauzela je četvrto mesto sa oko 500 vinarija raspoređenih u regionima poput Transilvanije, zapadne Moldavije i Banata.



Inicijativa "Vina Rumunije" posebno se ističe kao ulaz u raznovrsne vinske pejzaže ove zemlje.



Na petom mestu našla se italijanska regija Valpoličela, u blizini Verone. Poznata je po vinima kao što su amarone, ripaso i rećioto, u kojima posetioci mogu uživati uz obale jezera Garda.





