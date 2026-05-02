Sa dolaskom maja počinje banjska sezona, a Atomska banja Gornja Trepča i ove godine spremno dočekuje sve veći broj pacijenata i gostiju koji ovde dolaze zbog oporavka, ali i preventive.



Pored nadaleko poznate hidroterapije, na raspolaganju su i savremeni vidovi lečenja elektroterapija, laser, magnet, kineziterapija i manuelna masaža.



- Prvi put sam ovde. Provodim hidroterapiju i zadovoljna sam. Imam olakšice, bolje se krećem i mislim da ovo pomaže. Preporučila bih svima da dođu. Osoblje je veoma ljubazno, a ova šuma i vazduh su nešto posebno, ovde ima toliko kiseonika, stvarno bi svi trebalo da borave u ovakvom okruženju - rekla je pacijentkinja iz Trebinja, koja je prvi put došla u Gornju Trepču.



Stručnjaci ističu da je upravo lekovita voda ono što ovu banju izdvaja.



- Ono što najveći broj pacijenata dovodi u ovu banju je jedinstvena termomineralna voda. Ona zbog svog sastava i temperature od 29 stepeni pogoduje rehabilitaciji pacijenata obolelih od neuroloških, reumatskih, bolesti perifernih krvnih sudova i gastrointestinalnih bolesti. Pacijenti po dolasku prolaze lekarski pregled, nakon čega im se određuje terapija. Najčešće imaju dva kupanja dnevno, u kadama ili bazenima, dok je hidromasaža jedna od najtraženijih procedura - objašnjava dr Jelena Ćurčić, fizijatar.



Sve više ljudi dolazi i preventivno, kako bi sačuvali zdravlje.



„Prevencija jeste preporuka savremenog načina života. Svi mi osećamo bol u leđima ili zglobovima i važno je reagovati na vreme. Bolje je doći ranije i delovati preventivno, nego čekati da problem postane ozbiljan”, zaključuje doktorka.



Banjska sezona u Gornjoj Trepči tako počinje u znaku sve većeg interesovanja, ali i jasne poruke zdravlje je ulaganje koje ne treba odlagati.



