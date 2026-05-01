SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft i Amazon Web Services biće integrisani u mrežna okruženja Pentagona nivoa uticaja 6 i 7 kako bi se "pojednostavila sinteza podataka, poboljšala svest o situaciji i poboljšalo donošenje odluka boraca u složenim operativnim okruženjima", navodi se u saopštenju Pentagona.

"Ovi sporazumi ubrzavaju transformaciju ka uspostavljanju američke vojske kao borbene snage prvenstveno zasnovane na veštačkoj inteligenciji i ojačaće sposobnost naših boraca da održe superiornost u donošenju odluka u svim domenima ratovanja", dodaje se.

Još jedan gigant veštačke inteligencije, Anthropic, je u sporu sa Pentagonom oko zaštitnih mera za to kako vojska može da koristi svoje alate veštačke inteligencije, što je dovelo do toga da Pentagon prošlog meseca označi Anthropic kao rizičan, zabranjujući njegovu upotrebu Pentagonu i njegovim izvođačima radova.

Tehnološko izveštavanje je u utorak objavilo da se Google pridružio rastućoj listi kompanija koje su potpisale sporazum kojim se Ministarstvu odbrane dozvoljava da koristi njihove modele veštačke inteligencije za poverljive poslove, piše tportal.

U izveštaju se dodaje da ugovor dozvoljava Pentagonu da koristi Guglovu veštačku inteligenciju za "bilo koju legitimnu vladinu svrhu", stavljajući je pored OpenAI i Ilona Maska xAI, koji takođe imaju ugovore za korišćenje veštačkih inteligencija za poverljive poslove.

