Kontrole su obavljene od 24. do 26. aprila 2026. godine u Južnobačkom okrugu, sa ciljem zaštite zdravlja potrošača i unapređenja bezbednosti hrane.
Stotine kilograma uklonjeno iz prodaje
Na Kvantaška pijaca 24. aprila inspektori su iz prometa uklonili čak 422,1 kilogram hrane životinjskog porekla.
Reč je o proizvodima:
- bez deklaracije
- sa isteklim rokom
- zdravstveno neispravnim
Sva roba upućena je na neškodljivo uništenje.
Dan kasnije, 25. aprila, na pijaci u Beočin pronađeno je dodatnih 124,7 kilograma nebezbednih proizvoda, domaćeg i uvoznog porekla, takođe bez odgovarajuće deklaracije.
Novi slučajevi na „Najlon“ pijaci
Na Najlon pijaca 26. aprila inspekcija je otkrila neregistrovane prodavce i uklonila još 185,48 kilograma nebezbedne hrane.
Time je sprečeno dalje plasiranje spornih proizvoda na tržište.
Nepravilnosti i u Beogradu
Kontrole su obavljene i ranije u Beograd, gde su 25. marta utvrđene brojne nepravilnosti:
- neadekvatni uslovi čuvanja hrane
- proizvodi bez deklaracije
- neobeležena jaja
Sva zatečena hrana proglašena je nebezbednom i uklonjena iz prodaje.
Kontrole se nastavljaju
Iz Ministarstva poručuju da će inspekcijske kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, kako bi se:
- zaštitilo zdravlje građana
- suzbio nelegalan promet
- podigao nivo bezbednosti hrane
Rezultati kontrola pokazuju da se na pijacama i dalje pojavljuje nebezbedna hrana, ali i da nadležni organi pojačavaju nadzor kako bi sprečili njen dolazak do potrošača.
Građanima se savetuje dodatni oprez prilikom kupovine i proveravanje porekla i deklaracije proizvoda.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
