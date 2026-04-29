Kontrole su obavljene od 24. do 26. aprila 2026. godine u Južnobačkom okrugu, sa ciljem zaštite zdravlja potrošača i unapređenja bezbednosti hrane.

Stotine kilograma uklonjeno iz prodaje

Na Kvantaška pijaca 24. aprila inspektori su iz prometa uklonili čak 422,1 kilogram hrane životinjskog porekla.

Reč je o proizvodima:

bez deklaracije

sa isteklim rokom

zdravstveno neispravnim

Sva roba upućena je na neškodljivo uništenje.

Dan kasnije, 25. aprila, na pijaci u Beočin pronađeno je dodatnih 124,7 kilograma nebezbednih proizvoda, domaćeg i uvoznog porekla, takođe bez odgovarajuće deklaracije.

Novi slučajevi na „Najlon“ pijaci

Na Najlon pijaca 26. aprila inspekcija je otkrila neregistrovane prodavce i uklonila još 185,48 kilograma nebezbedne hrane.

Time je sprečeno dalje plasiranje spornih proizvoda na tržište.

Nepravilnosti i u Beogradu

Kontrole su obavljene i ranije u Beograd, gde su 25. marta utvrđene brojne nepravilnosti:

neadekvatni uslovi čuvanja hrane

proizvodi bez deklaracije

neobeležena jaja

Sva zatečena hrana proglašena je nebezbednom i uklonjena iz prodaje.

Kontrole se nastavljaju

Iz Ministarstva poručuju da će inspekcijske kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, kako bi se:

zaštitilo zdravlje građana

suzbio nelegalan promet

podigao nivo bezbednosti hrane





Rezultati kontrola pokazuju da se na pijacama i dalje pojavljuje nebezbedna hrana, ali i da nadležni organi pojačavaju nadzor kako bi sprečili njen dolazak do potrošača.

Građanima se savetuje dodatni oprez prilikom kupovine i proveravanje porekla i deklaracije proizvoda.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.