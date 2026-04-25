Ova predviđanja dolaze u trenutku kada ulaganja u svemir beleže rekordne iznose, a globalna trka za dominaciju u novoj „svemirskoj ekonomiji“ ubrzava.

Prve baze na Mesecu već do 2030

Prema rečima Dilana Tejlora, direktora kompanije Vojager Tehnolodžis, ljudi bi mogli da kroče na Mesec do kraja 2020-ih, uz formiranje prvih funkcionalnih baza.

On očekuje da će te baze u početku biti jednostavne strukture, poput naduvavajućih staništa sa osnovnim sistemima za održavanje života.

Već početkom naredne decenije, kako kaže, Mesec bi mogao da dobije i stalne stanovnike, piše CNBC, prenosi Blic.

Tejlor ide i korak dalje, pa predviđa da će oko 2032. ili 2033. godine biti moguće posmatrati svetla na Mesecu sa Zemlje, što bi značilo da ljudi tamo žive i rade.

Takav razvoj događaja označio bi početak nove faze u istraživanju svemira, ali i otvaranje potpuno novog tržišta.

Sjedinjene Američke Države trenutno su vodeće u komercijalnom svemirskom sektoru, dok analitičari očekuju nagli rast takozvane „lunarne ekonomije“.

Kompanija SpaceX, koju vodi Ilon Mask, razmatra izlazak na berzu, dok paralelno razvija planove za izgradnju samoodrživog grada na Mesecu u narednih deset godina.

Istovremeno, Blu Oridžin najavila je da pauzira turističke letove kako bi fokus preusmerila na trajno prisustvo na Mesecu.

Državni novac pokreće industriju

Svemirski sektor dodatno podstiču ogromna javna ulaganja. Predsednik Donald Tramp predložio je povećanje vojnog budžeta na 1,5 biliona dolara, dok su američko ratno vazduhoplovstvo i svemirske snage zatražile više od 300 milijardi dolara za 2027. godinu.

Takva sredstva dodatno ubrzavaju razvoj tehnologija koje će omogućiti dugoročni boravak ljudi van Zemlje.

Kompanija Vojadžer već radi na projektu Starlab, koji bi trebalo da zameni Međunarodna svemirska stanica nakon njenog planiranog gašenja 2030. godine.

Ovo je deo šire transformacije infrastrukture u svemiru, koja sve više postaje ključna za globalnu ekonomiju.

Svemir postaje nova destinacija za kritičnu infrastrukturu, uključujući telekomunikacione satelite i data centre.

Investicije u nisku orbitu Zemlje, koju NASA definiše kao prostor do 2.000 kilometara visine, dostigle su više od 45 milijardi dolara u 2025. godini, u odnosu na 25 milijardi godinu ranije.

Očekuje se da će data centri početi da funkcionišu u svemiru već u narednih pet godina, iako stručnjaci upozoravaju na tehničke izazove poput odvođenja toplote.

Bivši kanadski premijer Džastin Trudo ocenio je da misije poput Artemis II predstavljaju veliki iskorak i inspiraciju u vremenu globalnih izazova.

Kako je naveo, upravo projekti poput osvajanja Meseca i budućih misija ka Marsu mogu vratiti entuzijazam i veru u napredak.

Svemirska industrija, koja je donedavno bila rezervisana za državne programe, sada ulazi u novu fazu ubrzanog razvoja, sa potencijalom da postane jedan od ključnih stubova globalne ekonomije u narednim decenijama.

