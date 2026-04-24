Na tržištu kukuruza zabeležena je povećana ponuda, izražena u širokom cenovnom rasponu u zavisnosti od pariteta i analize na aflatoksin, dok je sa druge strane, interesovanje kupaca bilo ograničeno, što je vršilo pritisak na cenovni nivo.



Kupoprodajni ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom opsegu od 22,10 do 22,50 dinara po kilogramu (din/kg) bez poreza na dodatu vrednost (PDV), a ponder cena iznosila je 22,30 din/kg bez PDV-a pokazujući pad cene od 1,33 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.



Kao i kod kukuruza i na tržištu pšenice ponuda je bila izraženija u odnosu na tražnju.



Interesovanje kupaca bilo je znatno slabije u odnosu na prethodni period i pšenicom (12 odsto proteina) trgovalo se po ceni od 21,20 din/kg bez PDV-a pokazujući promenu od + 0,21 odsto u odnosu na sedam dana ranije, ali ipak, kako se radna nedelja bližila kraju, cenovni nivo tražnje imao je silazni trend, te je dalje trgovanje izostalo.



Kada je reč o sojinom zrnu, početak nedelje protekao je bez aktivnosti na strani tražnje, što je rezultiralo postepenom korekcijom cena naniže u ponudi.



Ipak, ni korekcija cena u ponudi nije uticala na postizanje trgovinskih transakcija, jer su potencijalni kupci nudili niže cene u odnosu na očekivanja ponuđača.



Ponude stočnog ječma mahom su ostajale bez ikakve reakcije potencijalnih kupaca, a slaba tražnja izražena na nižem cenovnom nivou od ponude uslovila je izostanak trgovanja.



Berzanski ugovori zaključeni su za suncokretovu sačmu 33 odsto po ceni od 27 din/kg bez PDV-a, a za kupovinu većih količina, ponuđači su bili spremni da ponude niže cene.



Od veštačkih đubriva prometovana je UREA, prilovana u pakovanju 25/1 po ceni od 60,05 din/kg bez PDV-a, prenosi Tanjug.



