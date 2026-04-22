Prema novim procenama nemačkog Ministarstva ekonomije, privreda Nemačke će u 2026. godini porasti samo za 0,5 odsto, dok je u januaru najavljivan rast od jedan odsto.



Prognoza ekonomskog rasta Nemačke za 2027. takođe je smanjena, sa januarskih 1,3 odsto na 0,9 odsto, prenosi Blumberg.



Ministarka ekonomije Nemačke Katerina Rajhe ocenila je da "geopolitički šokovi ponovo usporavaju oporavak", ističući da rat na Bliskom istoku podiže cene energije i sirovina, što direktno povećava troškove za domaćinstva i kompanije.



Slabiji privredni rast Nemačke dodatno komplikuje fiskalnu situaciju vlade kancelara Fridriha Merca.



Vlada u Berlinu pokušava da pokrije budžetski manjak od oko 140 milijardi evra do 2029. godine, ali sporiji rast smanjuje poreske prihode i povećava rashode za socijalna davanja.



Inflatorni rizici takođe rastu, pa se očekuje da će inflacija u Nemačkoj iznositi 2,7 odsto u 2026. i 2,8 odsto u 2027. godini, dodaje se u izveštaju.



