Veliki pad prodaje „Dačijeˮ za 16,3 odsto međugodišnje je posledica problema u proizvodnji i logistici u severnoj Africi, uključujući poplave u fabrici u „Tangeruˮ i poremećaje u pomorskom saobraćaju kroz Gibraltar.



Uprkos tome, ukupni prihodi „Renoˮ grupe porasli su zahvaljujući većoj prodaji električnih vozila i skupljih modela, kao i zbog konsolidacije fabrike u Indiji, koja je dodatno doprinela prihodima sa oko 200 miliona evra, prenosi Figaro.



Električni modeli „Renoˮ‒a beleže snažan rast u Evropi je njihova prodaja porasla za više od 20 odsto, dok elektrifikovana vozila sada čine više od polovine ukupne prodaje kompanije.



„Renoˮ profitira i od proizvodnje vozila za partnere, poput novog električnog modela za „Nisanˮ, što povećava obim poslovanja iako donosi niže marže.



Ukupan broj prodatih vozila grupe ipak je opao za 3,3 odsto međugodišnje, na nešto više od 546.000 vozila.



Kompanija je potvrdila ciljeve za 2026. godinu, uključujući operativnu maržu od oko 5,5 odsto, dok su akcije porasle oko 2,4 odsto nakon objave rezultata



„Renoˮ planira i značajne promene u organizaciji, uključujući smanjenje inženjerskih pozicija za 15 do 20 odsto u naredne dve godine, kroz prekvalifikacije i dobrovoljne odlaske, prenosi Tanjug.

