Mosadek Ageli, čovek koji je radio za istu kompaniju od 1987. godine, susreo se sa pravdom na sudu u Votfordu, razotkrivajući apsurdne uslove rada u kojima je "godišnji odmor" bio samo mrtvo slovo na papiru.

Ageli je godinama pokušavao da ostvari svoje pravo na odmor, ali svaki njegov pokušaj se završavao zidom odbijanja.

Rukovodstvo se stalno svađalo oko "hroničnog nedostatka zaposlenih", što je dovelo do prećutnog dogovora da se neiskorišćeni dani pretvore u gotovinu.

Zaposleni je to prihvatio jer je isplata bila ključna za njegovu budućnost, s obzirom na to da kompanija nije nudila nikakav penzioni plan.

Tokom 25 godina rada, Ageli je akumulirao neverovatnih 827 dana neiskorišćenog odmora. Ta planina radnih dana procenjena je na zapanjujućih 392.000 britanskih funti, odnosno oko 449.000 evra.

Kako je sam objasnio, smatrao je ovaj iznos "vrstom finansijske rezerve za penziju" koja je trebalo da obezbedi mirnu starost nakon decenije bez dana slobode.

Naknada koja izaziva glavobolju. Problemi su eskalirali 2022. godine dolaskom novog menadžmenta.

Umesto da poštuju dugogodišnjeg lojalnog zaposlenog, novi šefovi su započeli restrukturiranje koje mu je prvo smanjilo ovlašćenja, a zatim mu je uručilo vanredni otkaz, piše Dnevno.hr

Najgore od svega, pokušali su da ga liše teško zarađenog novca za dane koje nikada nije proveo na odmoru. Sud u Votfordu nije imao sluha za korporativne trikove. Presuđeno je da kompanija mora da mu isplati svaki cent za akumulirane dane, ali to nije bio kraj.

Za njegov "nezakoniti otkaz", sudija mu je dosudio dodatnih 105.000 funti odštete, čime je ukupan iznos dostigao ukupno 800.000 evra, što bi poslodavca izbrisalo.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.