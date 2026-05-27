"Pored giganata koji već posluju u Srbiji, poput Mintha, razgovarao sam i sa korporacijama koje tek treba da dođu u našu zemlju" napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da je predstavio kineskim partnerima širok spektar mogućnosti za ulaganje u Srbiju, kako je naveo, od infrastrukture, energetike i novih tehnologija, do industrijskih zona i inovacionih projekata koji mogu da postanu pokretač novog ekonomskog ciklusa u našoj zemlji.

Vučić je saopštio da je sa kineskim partnerima razgovarao o konkretnim projektima, novim fabrikama, savremenim tehnologijama i mogućnostima da se građanima u Srbiji obezbedi još više radnih mesta.

"Srbija danas ima šta da ponudi - političku stabilnost, odgovornu ekonomsku politiku, vredne i stručne ljude, ali i jasnu viziju razvoja koja uliva poverenje najvećim svetskim investitorima", napisao je Vučić.

On je naglasio i da je uveren da će mnoge od ovih ideja uskoro prerasti u konkretne projekte koji će doprineti daljem ubrzanom razvoju Srbije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.