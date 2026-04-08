Vrednost francuskog uvoza u februaru je mesečno porasla za 2,6 milijardi evra na 57,8 milijardi evra, pre svega zbog većeg uvoza prirodnog gasa i nafte iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i transportne opreme i farmaceutskih proizvoda iz Kine, piše Tanjug.



Kako se navodi, vrednost izvoza je istovremeno pala za 1,2 milijarde, na 52 milijarde evra, zbog smanjenja izvoza električne energije i proizvoda aeronautičke i svemirske industrije, prenosi Figaro.



Prema carinskim podacima, trgovinski bilans Francuske se pogoršao za većinu proizvoda, naročito energente, za 1,1 milijardu evra mesečno, transportnu opremu 800 miliona evra i mašine, elektroniku i IT opremu 700 miliona evra.



Ukupni trgovinski deficit Francuske na godišnjem nivou ipak je smanjen za 1,1 milijardu, na 62,2 milijarde evra, dodaje se u saopštenju.



