Vrednost francuskog uvoza u februaru je mesečno porasla za 2,6 milijardi evra na 57,8 milijardi evra, pre svega zbog većeg uvoza prirodnog gasa i nafte iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i transportne opreme i farmaceutskih proizvoda iz Kine, piše Tanjug.
Kako se navodi, vrednost izvoza je istovremeno pala za 1,2 milijarde, na 52 milijarde evra, zbog smanjenja izvoza električne energije i proizvoda aeronautičke i svemirske industrije, prenosi Figaro.
Prema carinskim podacima, trgovinski bilans Francuske se pogoršao za većinu proizvoda, naročito energente, za 1,1 milijardu evra mesečno, transportnu opremu 800 miliona evra i mašine, elektroniku i IT opremu 700 miliona evra.
Ukupni trgovinski deficit Francuske na godišnjem nivou ipak je smanjen za 1,1 milijardu, na 62,2 milijarde evra, dodaje se u saopštenju.
Skočio uvoz, izvoz u padu - Francuska u deficitu 5,8 milijardi evra
Trgovinski deficit Francuske porastao je u februaru na ukupno 5,8 milijardi evra, pogođen snažnim rastom uvoza a posebno energenata, uz istovremeni pad izvoza, saopštile su danas carinske vlasti te zemlje.
