Ruski zvaničnik poslao upozorenje Evropi

Šef Ruski fond za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusija za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ocenio je da se Evropska unija suočava sa ozbiljnim izazovima zbog svojih energetskih odluka.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug06.04.2026.10:35
„Odbijanje Evropske unije da se oslanja na ruske zalihe energije i druge glupe ideološke odluke najavljuju izuzetno teška vremena za Evropu“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se sve više govori o mogućim posledicama globalnih poremećaja na tržištu energije, uključujući i analize objavljene u The Wall Street Journal, koje ukazuju da bi kriza koja već pogađa Aziju mogla da se prelije i na evropsko tržište.

U dodatnoj objavi, Dmitrijev je bio još direktniji u proceni globalnih kretanja:

„Azija je mudrija i brine o svom narodu“, naveo je, aludirajući na nove energetske sporazume između Rusije i azijskih zemalja, dok je za Evropu imao oštriju ocenu:

„EU i Velika Britanija ubrzavaju svoje ideološko samouništenje.“

U međuvremenu, situaciju dodatno komplikuje eskalacija sukoba na Bliskom istoku, koja je praktično zaustavila brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz – jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte i tečnog prirodnog gasa.

Zbog toga su cene energenata već počele da rastu na globalnom nivou, što dodatno pojačava pritisak na evropske ekonomije koje su u velikoj meri zavisne od uvoza energije.

Najnovije

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,74
USD USD 101,44 101,75 102,05
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 70,06 70,27 70,48
GBP GBP 134,17 134,57 134,97
CHF CHF 127,02 127,4 127,78

BTC BTC 59.825,00 €
ETH ETH 1.839,19 €
LTC LTC 46,97 €
DOT DOT 1,09 €
BCH BCH 375,53 €
LINK LINK 7,73 €
BNB BNB 522,35 €
XMR XMR 286,13 €
Powered by CoinGecko API