„Odbijanje Evropske unije da se oslanja na ruske zalihe energije i druge glupe ideološke odluke najavljuju izuzetno teška vremena za Evropu“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se sve više govori o mogućim posledicama globalnih poremećaja na tržištu energije, uključujući i analize objavljene u The Wall Street Journal, koje ukazuju da bi kriza koja već pogađa Aziju mogla da se prelije i na evropsko tržište.

U dodatnoj objavi, Dmitrijev je bio još direktniji u proceni globalnih kretanja:

„Azija je mudrija i brine o svom narodu“, naveo je, aludirajući na nove energetske sporazume između Rusije i azijskih zemalja, dok je za Evropu imao oštriju ocenu:

„EU i Velika Britanija ubrzavaju svoje ideološko samouništenje.“

U međuvremenu, situaciju dodatno komplikuje eskalacija sukoba na Bliskom istoku, koja je praktično zaustavila brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz – jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte i tečnog prirodnog gasa.

Zbog toga su cene energenata već počele da rastu na globalnom nivou, što dodatno pojačava pritisak na evropske ekonomije koje su u velikoj meri zavisne od uvoza energije.

