Sve o porezu na dohodak građana - prag, rokovi i obračun

Kako je saopštilo Ministarstvo finansija, detaljno su precizirani uslovi za obračun ovog poreza, uključujući to ko podleže oporezivanju, koji prihodi se računaju i kako se utvrđuje poreska osnovica.

Ko mora da plati porez

Obaveza se odnosi na fizička lica koja su tokom 2025. godine ostvarila prihod veći od tri prosečne godišnje zarade. Prema podacima Republički zavod za statistiku, prosečna zarada iznosila je 1.813.032 dinara, što znači da je prag za oporezivanje postavljen na 5.439.096 dinara, piše Biznis Telegraf.

Porez plaćaju i rezidenti i nerezidenti, ali uz razliku – rezidenti se oporezuju na ukupan prihod, bez obzira gde je ostvaren, dok nerezidenti plaćaju porez samo na prihode iz Srbije.

Šta ulazi u obračun

U obračun ulaze gotovo svi oblici prihoda ostvareni tokom godine – zarade, prihodi od samostalne delatnosti, autorski honorari, izdavanje nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i prihodi iz inostranstva.

Kod određenih prihoda, osnovica se umanjuje za već plaćene poreze i doprinose, dok se kod drugih priznaje samo porez. Posebna pravila važe za preduzetnike, u zavisnosti od načina poslovanja i oporezivanja.

Šta ako zakasnite

Ukoliko obveznik ne podnese prijavu na vreme, Poreska uprava će to učiniti umesto njega, na osnovu dostupnih podataka.

Unapred popunjene prijave već su dostupne na portalu ePorezi, ali one nisu konačne – građani su dužni da ih provere, dopune i potvrde.

Kako se računa porez

Poreska osnovica dobija se kada se od ukupnog dohotka oduzmu lični odbici.

Obveznik ima pravo na umanjenje od 40% prosečne zarade, odnosno 725.213 dinara, kao i dodatnih 15% po izdržavanom članu porodice. Ipak, ukupan iznos odbitaka ne može preći 50% oporezivog dohotka.

Na utvrđenu osnovicu primenjuju se dve poreske stope:

10% na dohodak do šest prosečnih zarada

15% na iznos iznad tog praga

Dodatne olakšice

Zakon predviđa i poreski kredit za ulaganja u alternativne investicione fondove, kojim se poreska obaveza može umanjiti i do 50% uloženog iznosa.

Međutim, ukoliko se ulaganje povuče u roku od dve godine, obveznik gubi pravo na ovu olakšicu i mora da plati razliku uz kamatu.

Kako se navodi u objašnjenju Ministarstva finansija:

„Tako se kroz više koraka od dodatnih umanjenja za mlađe obveznike, preko ličnih odbitaka, do različitih poreskih stopa i kredita formira konačan iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu.“

Kako se podnosi prijava

Prijava se podnosi isključivo elektronski, putem portala Poreske uprave, na obrascu PP GPDG.

Papirna verzija više nije moguća, a odgovornost za tačnost podataka ostaje na građanima.

U slučajevima kada Poreska uprava ne raspolaže svim podacima, obveznici su dužni da sami popune i podnesu prijavu.

Za nerezidente važe posebna pravila – oni prijavu podnose preko poreskog punomoćnika.

