KURSNA LISTA

Finansije i Berza

Sve o porezu na dohodak građana - prag, rokovi i obračun

Rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2025. godinu ističe 15. maja 2026. godine, a svi obveznici dužni su da do tada dostave tačne podatke o svojim prihodima.

Autor:  Nina Stojanović
06.04.2026.09:36
Okreću milione - Pokemoni su ozbiljan kolekcionarski fenomen
Kako je saopštilo Ministarstvo finansija, detaljno su precizirani uslovi za obračun ovog poreza, uključujući to ko podleže oporezivanju, koji prihodi se računaju i kako se utvrđuje poreska osnovica.

Ko mora da plati porez

Obaveza se odnosi na fizička lica koja su tokom 2025. godine ostvarila prihod veći od tri prosečne godišnje zarade. Prema podacima Republički zavod za statistiku, prosečna zarada iznosila je 1.813.032 dinara, što znači da je prag za oporezivanje postavljen na 5.439.096 dinara, piše Biznis Telegraf. 

Porez plaćaju i rezidenti i nerezidenti, ali uz razliku – rezidenti se oporezuju na ukupan prihod, bez obzira gde je ostvaren, dok nerezidenti plaćaju porez samo na prihode iz Srbije.

Šta ulazi u obračun

U obračun ulaze gotovo svi oblici prihoda ostvareni tokom godine – zarade, prihodi od samostalne delatnosti, autorski honorari, izdavanje nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i prihodi iz inostranstva.

Kod određenih prihoda, osnovica se umanjuje za već plaćene poreze i doprinose, dok se kod drugih priznaje samo porez. Posebna pravila važe za preduzetnike, u zavisnosti od načina poslovanja i oporezivanja.

Šta ako zakasnite

Ukoliko obveznik ne podnese prijavu na vreme, Poreska uprava će to učiniti umesto njega, na osnovu dostupnih podataka.

Unapred popunjene prijave već su dostupne na portalu ePorezi, ali one nisu konačne – građani su dužni da ih provere, dopune i potvrde.

Kako se računa porez

Poreska osnovica dobija se kada se od ukupnog dohotka oduzmu lični odbici.

Obveznik ima pravo na umanjenje od 40% prosečne zarade, odnosno 725.213 dinara, kao i dodatnih 15% po izdržavanom članu porodice. Ipak, ukupan iznos odbitaka ne može preći 50% oporezivog dohotka.

Na utvrđenu osnovicu primenjuju se dve poreske stope:

10% na dohodak do šest prosečnih zarada
15% na iznos iznad tog praga

Dodatne olakšice

Zakon predviđa i poreski kredit za ulaganja u alternativne investicione fondove, kojim se poreska obaveza može umanjiti i do 50% uloženog iznosa.

Međutim, ukoliko se ulaganje povuče u roku od dve godine, obveznik gubi pravo na ovu olakšicu i mora da plati razliku uz kamatu.

Kako se navodi u objašnjenju Ministarstva finansija:
„Tako se kroz više koraka od dodatnih umanjenja za mlađe obveznike, preko ličnih odbitaka, do različitih poreskih stopa i kredita formira konačan iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu.“

Kako se podnosi prijava

Prijava se podnosi isključivo elektronski, putem portala Poreske uprave, na obrascu PP GPDG.

Papirna verzija više nije moguća, a odgovornost za tačnost podataka ostaje na građanima.

U slučajevima kada Poreska uprava ne raspolaže svim podacima, obveznici su dužni da sami popune i podnesu prijavu.

Za nerezidente važe posebna pravila – oni prijavu podnose preko poreskog punomoćnika.

Ministarstvo finansija godišnji porez 2025. godina

Povezane vesti

Beogradska berza pokreće edukacije za kompanije, investitore i novinare
CSG Izveštaj o rezultatima za celu 2025. godinu - prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama
„Podrška Svetske banke je beskrajno bitna“ - Profesor Erić o novoj fazi razvoja tržišta kapitala u Srbiji (VIDEO)
Deficit republičkog budžeta u periodu januar–oktobar 77,6 milijardi dinara - Bolji rezultat od plana za više od 80 milijardi
Ministarstvo finansija radi na novom paketu ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda
Investitori oprezni - bitkoin beleži rast vrednosti
Mali za grčki Politik i Amnu: "Drago mi je što je Grčka potvrdila učešće na Ekspu" "Robna razmena između Srbije i Grčke premašila dve milijarde evra"
Kreditna ili debitna - stručnjaci savetuju šta je sigurnije za vaše finansije
Najveći dobitnik Iritel iz Beograda - promet na Beogradskoj berzi oko 17,6 miliona dinara
Javni dug Srbije na kraju februara iznosio je 39,1 milijardu evra 
Treba znati - ko sve u Srbiji ima pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak
Nedeljni promet na Beogradskoj berzi veći od 52,2 miliona dinara
Kripto berze ne miruju ni na Veliki petak
Promet na Beogradskoj berzi oko 27,398 miliona dinara - indeksi bez promene
Berze stale - nafta Brent probila granicu
U jednoj državi za ovu “bezazlenu” stvar možete platiti i 50.000 evra

Spremite pasoše - Er Srbija uvodi direktan let za Toronto i još 8 evropskih destinacija

Investitori oprezni - bitkoin beleži rast vrednosti

Na samo nekoliko sati od Beograda nalazi se "izvor života" - cena smeštaja i ručka će vas iznenaditi

Mali za grčki Politik i Amnu: "Drago mi je što je Grčka potvrdila učešće na Ekspu" "Robna razmena između Srbije i Grčke premašila dve milijarde evra"

Najmoćniji bankar na svetu upozorava: "Spremite se za kamate i inflaciju kakvu do sad niste videli"

Do 20.000 evra za nekretnine - majkama uručena rešenja za prvi dom

Sijarto prelomio - Mađarski vojnici na braniku gasovoda

Čovek kupio kuću za evro i pokajao se: "Najskuplja odluka koju sam doneo"

Ruski zvaničnik poslao upozorenje Evropi

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,74
USD USD 101,44 101,75 102,05
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 70,06 70,27 70,48
GBP GBP 134,17 134,57 134,97
CHF CHF 127,02 127,4 127,78

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 59.825,00 €
ETH ETH 1.839,19 €
LTC LTC 46,97 €
DOT DOT 1,09 €
BCH BCH 375,53 €
LINK LINK 7,73 €
BNB BNB 522,35 €
XMR XMR 286,13 €
Powered by CoinGecko API