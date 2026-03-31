Kako je saopštila kompanija Nestlé, ukradeni proizvodi teški su oko 12 tona, a precizno je nestalo čak 413.793 komada.

Iz kompanije navode da se svaki proizvod može identifikovati putem serijskog broja na pakovanju i apeluju na sve koji imaju informacije da se jave, piše Biznis Kurir.

U zvaničnom obraćanju istaknuto je i da krađe u transportu postaju sve učestalije i složenije.

„Uvek smo podsticali ljude da naprave pauzu uz KitKat, ali izgleda da su lopovi tu poruku shvatili previše doslovno i napravili pauzu sa više od 12 tona naše čokolade. Činjenica je da krađa tereta postaje sve veći problem za kompanije svih veličina“, poručio je portparol kompanije.

Iz KitKat su dodatno naglasili da nema razloga za brigu kada je reč o potrošačima.

„Nema razloga za zabrinutost kada je u pitanju bezbednost potrošača, a snabdevanje nije ugroženo“, navodi se u objavi na društvenim mrežama.

