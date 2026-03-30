U severozapadnom delu Češke, nedaleko od reke Ohre, nalazi se Žatec - mesto koje na prvi pogled deluje kao tih i sasvim običan istorijski grad.

Ali upravo ovde, možda niste znali, proizvodi se jedna od najpoznatijih sorti hmelja na svetu, koja je ovom kraju donela prestižni status mesta svetske baštine UNESKO-a.

Pod imenom "Žatec i sažski hmeljni pejzaž" nalazi se jedinstveni kulturni pejzaž koji svedoči o više od 700 godina kontinuirane proizvodnje hmelja.

To je područje koje obuhvata seoska polja, istorijska sela poput samog gradskog centra Žateca. Ono što ovaj pejzaž čini posebnim jeste njegova integralnost - ovde je moguće pratiti ceo proces proizvodnje hmelja: od uzgoja na plodnim poljima pored reke, preko sušenja i pakovanja, do trgovine koja je ovaj proizvod plasirala širom sveta.

Sve se vrti oko hmelja Vizuelno, pejzaž je definisan karakterističnim strukturama za uzgoj hmelja - visokim stubovima povezanim žicama po kojima se penje sveta biljka piva.

Takvi prizori, zajedno sa tradicionalnim seoskim zgradama i selima, stvaraju prepoznatljiv identitet regiona.

Sam Žatec predstavlja urbano srce ovog sistema. Njegovo istorijsko jezgro, zajedno sa industrijskim delom poznatim kao Praška predgrađa, razvijalo se paralelno sa industrijom hmelja.

U 19. veku, grad je postao globalno središte za trgovinu hmeljem zahvaljujući inovacijama u proizvodnji i jakim trgovinskim mrežama koje su razvile češka, nemačka i jevrejska zajednica.

Arhitektura grada jasno odražava ovu industrijsku prošlost: skladišta, sušare, dimnjaci i specijalizovane zgrade za sertifikaciju hmelja dominiraju panoramom.

Upravo ti elementi čine Žatec jedinstvenom mešavinom poljoprivrednog i industrijskog nasleđa.

Pored materijalnog nasleđa, važan deo čini i nematerijalno nasleđe - tradicije, znanja i veštine lokalnih zajednica koje se prenose kroz generacije i stvaraju odlično pivo.

Upravo ta kombinacija čini Žatec jednim od najvažnijih evropskih kulturnih pejzaža. Žatec danas nije samo važan proizvodni centar, već i atraktivna turistička destinacija.

Posetioci mogu da istraže istorijske ulice, upoznaju se sa procesom proizvodnje hmelja, posete Muzej piva, dožive autentičnu atmosferu grada oblikovanog hmeljem i naravno - uživaju u dobrom pivu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.