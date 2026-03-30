Belex15 je oslabio za 0,99 odsto, dok je Belexline bio u minusu od 0,56 odsto.

Dobitnika danas nije bilo, dok je listu gubitnika predvodila beogradska osiguravajuća kompanija Dunav osiguranje čije su akcije pale za 3,62 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.999 dinara.

Drugi na listi gubitnika našao se Metalac iz Gornjeg Milanovca i akcije ove firme oslabile su za 1,3 odsto i vredele po 2.120 dinara.

Slede akcije Goša FOM-a iz Smederevske Palanke sa padom od 0,58 odsto i vrednošću na kraju trgovanja od 1.550 dinara.

Poslednji na gubitničkoj listi našle su se akcije Philip Morris Operations iz Niša i one su bile u minusu od 0,10 odsto na kraju zatvaranja vredele po 9.100 dinara, piše Tanjug.

Najviše se danas trgovalo akcijama Philip Morris Operations iz Niša čiji promet je iznosio 891.800 dinara, kao i akcijama Dunav osiguranja iz Beograda kojima je ostvaren promet od 853.740 dinara.

