Vučić je na Instagramu naveo da je sa Okamurom razgovarao o svim temama od interesa za dve zemlje.

"Tokom susreta sam uvaženom sagovorniku pokazao i Beograd na vodi, kao jedan od najvažnijih razvojnih projekata koji je promenio izgled glavnog grada i postao simbol ubrzane modernizacije Srbije", dodao je predsednik Srbije.

Naveo je da su konstatovali da se ekonomska saradnja dve zemlje u poslednjih nekoliko godina dinamično razvija, uz porast robne razmene i trgovine uslugama i rastući priliv čeških investicija.

"Nastavićemo da unapređujemo saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, pre svega u oblasti energetike i rudarstva, saobraćaja i infrastrukture, poljoprivrede, turizma i automobilske industrije", istakao je Vučić.

Naveo je da je sa Okamurom razmenio mišljenja o evropskom putu Srbije i zahvalio na kontinuiranoj podršci koju Češka Republika pruža našoj zemlji, kako bilateralno, tako i u okviru evropskih formata koji prepoznaju značaj proširenja i stabilnosti Zapadnog Balkana.

Izrazio je posebnu zahvalnost Okamuri na razumevanju situacije na Kosovu i Metohiji, kao i na iskazanom prijateljskom stavu prema srpskom narodu.

"Raduje nas to što je Češka potvrdila svoje učešće na Specijalizovanoj međunarodnoj izložbi Ekspo 2027, što vidimo kao još jednu potvrdu prijateljstva naših zemalja i zajedničke posvećenosti jačanju ekonomskih, inovacionih i kulturnih veza", dodao je on.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.