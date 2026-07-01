Među kompanijama koje su promenile pristup nalazi se i američki proizvođač automobila Ford, koji je ponovo angažovao stotine iskusnih inženjera kako bi rešili probleme sa kvalitetom koje automatizovani sistemi nisu uspeli da otklone.

Potpredsednik Forda za inženjering hardvera vozila Čarls Pun ocenio je da je veštačka inteligencija "fantastičan alat", ali da kvalitet rezultata direktno zavisi od podataka na kojima je obučena.

AI nije ispunio očekivanja

Sličan zaokret napravili su i Komonvelt banka Australije (CBA) i tehnološki gigant IBM.

CBA je prošle godine otpustila više od 40 zaposlenih u korisničkoj službi i zamenila ih glasovnim AI botom, ali sistem nije uspeo da odgovori na potrebe korisnika. To je dovelo do povećanja broja poziva i povratka na raniji model rada.

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Australijski sindikat zaposlenih u finansijskom sektoru ocenio je vraćanje radnih mesta kao "veliku pobedu", dok je banka priznala da prilikom donošenja odluke nije sagledala sve poslovne posledice.

Slična iskustva imao je i IBM, koji je deo funkcija u ljudskim resursima prebacio na veštačku inteligenciju. AI je uspešno rešavao oko 94 odsto rutinskih zahteva, ali nije mogao da odgovori na složenije slučajeve i etičke dileme.

Zbog toga je kompanija najavila da će tokom 2026. godine utrostručiti broj pripravnika u svim poslovnim jedinicama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Direktorka ljudskih resursa IBM-a Nikl LaMoreo upozorila je da bi bez ulaganja u nove generacije zaposlenih kompanija za nekoliko godina mogla da ostane bez potrebnog kadrovskog potencijala.

Sve više kompanija preispituje otpuštanja

Analitičari upozoravaju da smanjenje broja zaposlenih istovremeno sa uvođenjem veštačke inteligencije ne mora automatski da dovede do boljih poslovnih rezultata, naročito ako kompanije ne ulažu u razvoj i obuku zaposlenih.

Kako navodi kompanija Intuition Labs, mnoge organizacije koje su agresivno promovisale automatizaciju kasnije su zažalile zbog otpuštanja, jer su ostale bez ljudi koji bi nadgledali i kontrolisali rad AI sistema.

Prema istraživanju softverske kompanije Orgvue, čak 39 odsto poslovnih lidera otpustilo je zaposlene zbog uvođenja veštačke inteligencije, ali je 55 odsto njih kasnije priznalo da su neke odluke bile pogrešne.

"Tamo gde su rezultati veštačke inteligencije nedosledni, netačni ili teški za primenu, kompanije često moraju ponovo da uvedu ljudski nadzor", rekla je Džesika Žang, viša potpredsednica za Azijsko-pacifički region u kompaniji ADP, koja se bavi pružanjem HR rešenja.

Kako je navela, to često dovodi do dupliranja posla, sporijeg donošenja odluka i pada produktivnosti.

Istovremeno, istraživanje koje je za CNBC dostavila kompanija Robert Half pokazalo je da je 32 odsto američkih menadžera za zapošljavanje ukinulo određena radna mesta zbog veštačke inteligencije, da bi kasnije ponovo zaposlili radnike na istim ili veoma sličnim pozicijama.

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