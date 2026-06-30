Za sada je nejasno o kom tačno iznosu se radi, ali to je tipično 18,4 odsto mesečne plate. Mercedes je u pismu ukazao da strukturni troškovi proizvodnje u Nemačkoj, posebno troškovi rada, više nisu konkurentni u međunarodnom poređenju.

Uprava je istovremeno za naredne sedmice najavila razgovor sa radničkim savetom o produženju radnog vremena bez doplate. Prema kolektivnom ugovoru, zaposleni sada rade 35 sati nedeljno. Kompanija je "dalje pod ogromnim pritiskom da obara troškove," navela je uprava, jer cenu proizvoda mora da zadrži u granicama konkurentnosti.

"Uprkos svim našim naporima, stanje u Nemačkoj je dramatično," dodala je, uz primedbu da svaki novi birokratski zahtev fabrikama u Nemačkoj pogoršava relativnu cenovnu poziciju Mercedesovih automobila.

Mercedes već duže mora da gura uzbrdo. Poslovni rezultat je u prvom kvartalu pao za 17,2 odsto. Prošle godine, prihod je prepolovljen u poređenju sa prethodnom, sa 10,4 na 5,3 milijardi evra. Pritom, i 2024. je već bila loša. Poslovanje kompanije opterećuju carine, valutna kretanja i intenzivna konkurencija na najvažnijem tržištu, u Kini. Zbog svega toga u stalnom padu su i obrt i profit, piše Investitor.me.

Mercedes je na teškoće pokušao da reaguje prošle godine programom štednje prošle godine.



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