Konkurs je otvoren do 24. jula, a bespovratnih sredstava se dodeljuju za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, odnosno junica mlečnih, kombinovanih i tovnih rasa, nazimica, ovaca i koza, preneo je Tanjug.

Bspovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2026. za koji je opredeljeno ukupno bespovratno 300 miliona dinara.



Kako je navedeno u konkursu, minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 500.000 dinara, a maksimalni ne može biti veći od tri miliona dinara.



Za nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa goveda, ovaca i koza maksimalni iznos bespovratnih sredstava je do 40.000 i do 240.000 dinara po grlu, a za nabavka kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa maksimalno se dodeljuje do po 40.000, 45.000 i 220.000 dinara po grlu.



Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu na konkurs i to za jednu vrstu životinja, a u slučaju da podnosilac prijave podnese dve ili više prijava sve prijave tog podnosioca će biti odbijene.



U konkursu je navedeno da je cilj dodele bespovratnih sredstava povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u ovoj godini, jer je u sektoru mleko neophodno izvršiti poboljšanje kvaliteta mleka i rasnog sastava stočnog fonda, a u sektoru meso poboljšanje kvaliteta mesa i rasnog sastava stočnog fonda.



Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se elektronsi putem digitalne platforme AgroSens APV, poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.



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