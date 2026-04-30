''Nema niko u Evropi da to pripada državi, da to pripada delu onoga što nazivamo nacionalni suverenitet, osim nas i Poljske. Uglavnom su to privatni, govorimo superkompujeteri'', rekao je Vučić u Kragujevcu, gde prisustvuje puštanju u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela.

Dodao je da Srbija ima dva superkompjutera sa takvim sertifikatom, a da će uskoro stići i treći.

''Samo mi i Poljaci imamo da to služi očuvanju i nacionalnog suvereniteta, naravno zahvaljujući američkoj Nvidia i ogromnom ulaganju naše države'', ukazao je Vučić.

Naveo je da ''svi putevi'' što se toga tiče vode u Kragujevac i da će Kragujevac od toga u budućnosti imati ogromne koristi, ali i cela država.

''Koliko je poverenje u nas i u naš način zaštite podataka govori i to da su ovde Oracle, Honeywell i mnoge druge firme, najmoćnije svetske, čuvale svoje podatke i tek će to biti slučaj'', istakao je Vučić.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao da se u rad puštaju moduli 3 i 4 kapaciteta po četiri megavata i dodao da je ukupni kapacitet data centra 14 megavata.

Dodao je i da novi superkompjuter ima 48 grafičkih kartica i da je sedam puta brži.

Predsednik je naveo da je poslednjih šest meseci bilo dva miliona sajber napada na državnu infrastrukturu, ali da smo uspeli da se odbranimo i dodao da su EDS i EPS prebacili svoje podatke u Data centar u Kragujevcu.

"Ovde će u superkomjuterima i poreska uprava i Carina da čuvaju svoje podatke", istakao je Vučić, piše Tanjug.

Dodao je da je Srbija izdržala mnogo teže napade od hakerskih napada.

"Sećate se, dva puta nam je bilo ugroženo i nestala nam je električna energija, jer nisu mogli dovoljno dobro da zaštite sve to. Sad će to biti mnogo drugačije, to je od velike važnosti i veoma značajno za sigurnost i bezbednost zemlje", rekao je Vučić.

Istakao je da Srbija ne sme da propusti revoluciju veštačke intaligencije i inovacionih tehnologija.

"Svet se ubrzano menja. Moramo da ulažemo mnogo u obrazovanje i ne smemo da propustimo ovu revoluciju", ukazao je predsednik Srbije.

Aktiviranje novog superkompjutera u Državnom data centru - istorijski trenutak

Vučić je rekao da je puštanje u rad modula tri i četiri Državnog data centra u Kragujevcu i aktiviranje novog superkompjutera istorijski trenutak za digitalnu infrastrukturu Srbije, kao i da će se nastaviti sa daljim ulaganjima u tom prabvcu.

"Ovo nam donosi dodatnih osam megavata energetskog kapaciteta, čime smo ukupno dostigli 14 megavata. Planiramo vrednost investicije 40 miliona evra, a do sada je ta investicija prešla 100 miliona evra. Ona pokazuje rešenost države Srbije i dugoročnu viziju izgradnje suverene infrastrukture", istakao je Vučić.

Naveo je da je poseban povod za ponos činjenica da Data centar poseduje najviši evropski sertifikat Klasa četiri izdat od strane nemačke sertifikacione kuće, što znači da je naš data centar jedinstven u ovom delu Evrope, ravnopravan član elitnog kluba od samo desetak takvih objekata u čitavoj Evropi.

"Danas smo pustili i drugi po redu superkompjuter zasnovan na najnovijim grafičkim procesorima, vredan pet miliona evra i sedam puta brži od prvog superkompjutera. Uskoro će mu se, kao što rekoh, pridružiti i treći, mnogo skuplji, realizovan je na osnovu međudržavnog sporazuma sa Francuskom", rekao je Vučić.

Naglasio je da je sve to infrastrukturni temelj na kome se gradi budućnost naše nauke, privrede i javne uprave. Dodao je da smo imali 2,6 miliona hakerskih napada na našu infrastrukturu, ali da smo uspeli da se odbranimo.

"Verujem da su i državni organi naučili nešto i zato sada svi prelaze ovde u Državni data centar. Pravili su svoje zaštitne mehanizme koji nisu bili dovoljni i bili su slabi i nedovoljno jaki, a sada EMS i EPS i EDS, svi prelaze ovde. Ali, prelazi i Carina i Poreska uprava, uz Vojsku, policiju, Bezbednosno-informativnu agenciju, što pokazuje koliko pažnje posvećujemo bezbednosnom sistemu, sigurnosti Republike Srbije i čuvanju svih podataka, i time štitimo građane", ukazao je Vučić.

Istakao je da se to ne radi zbog državnih institucija, već da bi se zaštitila prava građana i da bi sve od matičnih knjiga do svega drugog bilo u potpunosti zaštićeno i sačuvano.

"Ono što nama predstavlja posebno zadovoljstvo to je da mi uzimamo oko 500.000 evra mesečno od zakupaca, najmoćnijih firmi, dakle svetskih kompanija koje ovde drže i čuvaju svoje podatke, zato što spadamo u najvišu klasu zemalja i onih koji su u stanju da čuvaju", naveo je predsednik i dodao da taj iznos na godišnjem nivou iznosi šest miliona evra.

Vučić je istakao da će biti potrebno mnogo više struje i za Kragujevac i za Data centar.

