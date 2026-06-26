Istakao je da je jako dirnut energijom i toplinom kojima je dočekan, i da mu je veliko zadovoljstvo što i u ovom gradu može da razgovara sa penzionerima, da se i tu pokaže na delu timski rad Vlade Republike Srbije, Fonda PIO, lokalne samouprave i najvećeg udruženja penzionera.

Želimo da priđemo našim građanima, da od njih čujemo na koji način treba da rukovodimo Fondom PIO u narednom periodu, da se građani pitaju, da se penzioneri pitaju jer su ipak oni uložili 40 godina rada i uplaćivali doprinose koje mi sada treba da vratimo njima. Pored povećanja penzija, pored toga što smo ove godine više od 22.000 penzionera poslali deset dana besplatno u banje sa svim plaćenim troškovima, a na njima je samo bilo da izaberu banju, pored više od 115.000 paketa koje ćemo u ovoj godini podeliti najugroženijim penzionerima, mi evo i ovim tribinama, razgovorima s građanima, želimo da njima damo glavnu reč. Dolazimo kod vas i pokušaćemo da odgovorimo na sve probleme ali i da čujemo šta dosad nismo dobro radili da bismo to u narednom periodu poboljšali – rekao je Ognjenović i dodao da menadžment Fonda treba bude na usluzi penzionerima kako bi se stvari mogle popravljati nabolje, navedeno je na sajtu PIO fonda.



Direktor Fonda je i šabačkim penzionerima poručio da će penzije rasti, više nego do sada i možda i brže nego što očekuju kako bi se ispunili planovi da prosečna penzija u 2030. bude 750 evra.



Posebna pažnja i dodatak biće usmereni ka onima sa najnižim primanjima da bi se smanjila razlika između najnižih i najviših penzija. Trudićemo se da ovo davanje ponovimo i iduće godine, ali, u zavisnosti od toga kako punimo državnu kasu, trudićemo se i da svake godine imamo dodatak za penzionere sa niskim primanjima kako bismo mogli bar da priđemo onim najvišim penzijama od 100.000 dinara – naglasio je Relja Ognjenović.



Predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, rekao je pred više od 320 penzionera Šapca da sa zadovoljstvom može da konstatuje da je Udruženje penzionera ovog grada jedno od agilnijih, što nije bio slučaj u nekim ranijim vremenima.



Mi smo učinili značajne napore da podignemo nivo aktivnosti tog udruženja i to je poslednjih godina veoma vidljivo u realizaciji svih republičkih akcija koje se sprovode na teritoriji Mačvanskog okruga kada je u pitanju poboljšanje društvenog standarda. Mislim pre svega na akcije koje se odnose na upućivanje na besplatan banjski oporavak, podelu socijalno-humanitarnih paketa, kulturne i sportsko-rekreativne sadržaje, a danas otvaramo i novu oblast, oblast međugeneracijske solidarnosti i društvene inkluzije korisnika penzija – istakao je Savić i naveo da od 61.000 korisnika penzija na području Mačvanskog okruga, više od 25.000 penzionera živi na teritoriji grada Šapca i prigradskih naselja.



To je, kako je rekao, relativno veliki procenat u odnosu na Mačvanski okrug, što znači da Šabac zauzima centralno mesto kada je reč o sprovođenju mera državne politike u cilju poboljšanja položaja penzionera.



Gradonačelnik Šapca, dr Aleksandar Pajić, naveo je da mu je drago što je grad, u saradnji sa Fondom PIO, organizovao tribinu gde mogu da se čuju potrebe ljudi, da se čuje šta još u budućnosti grad Šabac, Fond PIO i država mogu da učine kako bi život najstarijih sugrađana bio bolji.



Mi kao grad činimo mnogo toga da zadovoljimo potrebe naših penzionera: imamo besplatan prevoz za sve građane Šapca koji imaju preko 65 godina, imamo besplatno korišćenje bazena, pomoć u kući i razne druge usluge socijalne zaštite za najstarije, a moramo da se pohvalimo i da smo prvi grad u Srbiji koji ima „Age-Friendly” projekat, i da smo, po kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije, na Letnjikovcu uradili stazu za najstarije sugrađane koja ima i tematske i rekreativne sadržaje. Pripremamo i prostor za međugeneracijsku saradnju, koji će Udruženje penzionera koristiti za svoje potrebe – rekao je Pajić.



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