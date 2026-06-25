Od kavijara do tartufa, postoji veliki broj veoma skupih namirnica koje su nam već poznate. Ali, da li ste mislili da su sve pice i hamburgeri jeftini? Pa, nije baš tako.

Luksuz nekada nije u skupocenom automobilu ili dijamantu, već u tanjiru. Dok većina ljudi za obrok izdvaja nekoliko evra, postoje namirnice za koje bogati gurmani plaćaju stotine, hiljade, pa čak i desetine hiljada dolara.

Njihova cena nije slučajna - razlog su retkost, komplikovana proizvodnja, ograničene količine i činjenica da se neke od ovih namirnica mogu pronaći samo u određenim delovima sveta.

Šafran - "crveno zlato" koje košta više od mnogih plemenitih metala

Šafran se smatra najskupljim začinom na svetu, a često ga nazivaju i "crvenim zlatom". Razlog za njegovu visoku cenu je neverovatno zahtevna proizvodnja. Za samo jedan kilogram šafrana potrebno je ubrati hiljade cvetova, a svaki cvet se obrađuje ručno. Zbog toga kilogram ovog začina može koštati više od 10.000 evra, u zavisnosti od kvaliteta i porekla.

Krompir od 600 dolara: Tajna ukusa krije se u zemljištu

Iako krompir uglavnom povezujemo sa običnom hranom, postoji sorta koja pripada svetu luksuza. Reč je o krompiru La Bonnotte, koji raste na francuskom ostrvu Noirmoutier. Njegov poseban ukus dolazi od morskih algi koje se nalaze u zemljištu, kao i od specifične klime.

Cena ovog krompira dostiže oko 600 dolara po kilogramu.

Vagju govedina - meso koje prolazi kroz poseban tretman

Japanska vagju govedina jedna je od najcenjenijih vrsta mesa na svetu. Tajna njene mekoće i ukusa krije se u načinu uzgoja. Goveda dobijaju posebnu ishranu, a uzgajivači im posvećuju posebnu pažnju. Neki proizvođači praktikuju masažu životinja i svakodnevno četkanje dlake.

Cena može dostići oko 50 dolara za samo 100 grama mesa.

Kavijar od 34.500 dolara i šunka od 4.500 dolara

Među najskupljim namirnicama nalazi se i Almas kavijar, izuzetno redak kavijar beluge. Kilogram ove luksuzne hrane prodaje se za čak 34.500 dolara. Ni ljubitelji suhomesnatih proizvoda ne ostaju uskraćeni za luksuz. Najskuplja šunka na svetu, proizvedena u Španiji i Portugalu, dostigla je cenu od oko 4.100 evra za komad.

Sladoled sa zlatom i tartufima košta 817 dolara

U Dubaiju se nalazi jedan od najskupljih sladoleda na svetu. Poslastičarnica Scoopi Cafe napravila je desert od vanile sa Madagaskara, preliven tartufima, šafranom i listićima pravog zlata.

Cena? Oko 817 dolara, a služi se u luksuznoj posudi brenda Versace.

Najskuplja pica na svetu

Pica više nije samo brza hrana. Italijanski majstor Renato Viola napravio je picu Louis XIII, koja je postala jedna od najskupljih na svetu. Na njoj se nalaze najluksuzniji sastojci – tri vrste kavijara, vrhunski morski plodovi i retki dodaci.

Cena ove pice iznosi neverovatnih 12.000 dolara.

Mesna pita skuplja od luksuznog odmora

U restoranu Fence Gate Inn u Velikoj Britaniji napravljena je pita koja košta oko 1.781 dolar po porciji. U njenom sastavu nalaze se najskuplji sastojci - vagju govedina, japanske matsutake pečurke i crni tartufi.

Tuna plaćena tri miliona dolara

Plavoperajna tuna jedna je od najcenjenijih riba na svetu. Cena zavisi od porekla i kvaliteta, a može iznositi između 20 i 200 dolara po kilogramu. Ipak, rekord je postignut 2009. godine kada je jedna tuna na aukciji u Tokiju prodata za neverovatnih tri miliona dolara.

Voće koje košta kao automobil

Japanci su poznati po luksuznom voću. Lubenica Densuke može da košta oko 6.100 dolara, dok su dve dinje sorte Yubari King na aukciji prodate za više od 45.000 dolara.

Kafa vredi kao zlato

Jedna od najskupljih kafa na svetu je Kopi Luwak. Posebnost ove kafe je neobičan proces proizvodnje - zrna pojedu azijske palmine cibetke, a nakon varenja se sakupljaju, obrađuju i koriste za pravljenje kafe.

Kilogram ove kafe može koštati oko 700 dolara.

Vanila skuplja od srebra

Prava vanila sa Madagaskara nema mnogo veze sa jeftinim aromama koje se često koriste u industriji. Zbog zahtevnog uzgoja i ograničene proizvodnje, kilogram kvalitetne vanile može koštati više od 500 dolara.

Matsutake pečurke - šumsko blago od 2.000 dolara

Japanske matsutake pečurke spadaju među najskuplje gljive na svetu. Za samo pola kilograma može se platiti između 1.000 i 2.000 dolara.

Njihova cena raste zbog toga što ih je veoma teško pronaći i ne mogu lako da se uzgajaju.

Od pice sa kavijarom do krompira sa morskih ostrva, najskuplje namirnice sveta pokazuju da granica luksuza ne postoji. Za neke ljude obrok nije samo zadovoljstvo ukusa - već dokaz prestiža i spremnosti da plate ono što je retko, teško dostupno i gotovo nemoguće ponoviti.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.