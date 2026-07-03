Kako prenosi nemački Bild, saradnja između Volkswagenove softverske kompanije CARIAD i Boscha nije ispunila interna očekivanja, zbog čega je nemački automobilski gigant navodno odlučio da obustavi zajednički razvoj.

Partnerstvo je pokrenuto 2022. godine sa ciljem razvoja modularne platforme za napredne sisteme pomoći vozaču i potpuno autonomnu vožnju, koja je trebalo da bude dostupna svim brendovima unutar Volkswagen grupe.

Plan je bio da Volkswagen na taj način sustigne konkurente poput Tesle i Mercedesa, ali i sve brojnijih kineskih tehnoloških kompanija koje ubrzano razvijaju autonomne sisteme.

Prema informacijama Bilda, Volkswagen smatra da njegova tehnologija i dalje značajno zaostaje za konkurencijom, uprkos velikim ulaganjima, prenosi CarScoops.

Traži se novi partner

Sve ovo, međutim, ne znači da kompanija odustaje od autonomne vožnje. Naprotiv, navodno planira da pronađe novog partnera koji bi obezbedio hardver i softver za buduće sisteme, umesto da ih razvija zajedno sa Boschom.

Na taj način Volkswagen želi da ubrza razvoj naprednih tehnologija, iako ostaje neizvesno da li će uspeti da nadoknadi milijarde evra već uloženih u prethodni projekat.

Bild navodi da bi novi partner mogao da bude izabran već do kraja septembra.

Kao potencijalni kandidati pominju se Mobileye, sa kojim Volkswagen već sarađuje, kao i Rivian, partner nemačke kompanije na razvoju nove električne i softverske arhitekture.

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