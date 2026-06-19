„Više ne zarađujemo dovoljno“ - automobilski gigant do 2030. ukida 50.000 radnih mesta

Blume je upozorio da se automobilska industrija suočava sa sve većim izazovima i da dosadašnji poslovni model više ne daje rezultate kao ranije.

„Model koji je decenijama bio uspešan više ne funkcioniše“

Govoreći o novoj strategiji razvoja do 2030. godine, Blume je poručio da kompanija mora da se prilagodi novim tržišnim okolnostima.

„Naš poslovni model, koji je decenijama bio uspešan, danas više ne funkcioniše. Moramo da ga dalje razvijamo“, rekao je prvi čovek Volkswagena.

Prema njegovim rečima, cilj kompanije je da do kraja decenije postane „najatraktivniji proizvođač automobila na svetu“, uz profitnu maržu između osam i deset odsto.

Slede velika smanjenja broja zaposlenih

Samo u centralnom brendu Volkswagen do 2030. godine biće ukinuto 35.000 radnih mesta, dok će se broj zaposlenih već do kraja 2026. smanjiti za 19.000.

Blume je naveo da je već dogovoreno oko 28.000 dobrovoljnih odlazaka zaposlenih, piše Fenix.

„Međutim, ne zarađujemo dovoljno novca od njih“, rekao je Blume, govoreći o novim modelima kompanije, među kojima je i električni ID. Polo.

Smanjuju se i proizvodni kapaciteti

Volkswagen planira da do 2030. godine smanji kapacitete evropskih fabrika za dodatnih 500.000 vozila, pored već planiranog smanjenja od milion automobila do 2028. godine.

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Za isti broj biće smanjeni kapaciteti i u Kini, pa će ukupno globalno smanjenje proizvodnje iznositi milion vozila.

Prema rečima Blumea, programe štednje dodatno otežavaju carine, trgovinske barijere i rastući geopolitički rizici.

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