EUR EUR 117,04 117,39din 117,74
USD USD 101,55 101,86din 102,16
CAD CAD 72,01 72,23din 72,44
AUD AUD 71,42 71,64din 71,85
GBP GBP 135,18 135,59din 135,99
CHF CHF 127,15 127,53din 127,91
KURSNA LISTA

Svet

„Više ne zarađujemo dovoljno“ - automobilski gigant do 2030. ukida 50.000 radnih mesta

Nemački automobilski gigant Volkswagen Group planira da do 2030. godine ukine ukupno 50.000 radnih mesta, potvrdio je izvršni direktor kompanije Oliver Blume na godišnjoj skupštini akcionara.

Autor:  Nina Stojanović
19.06.2026.09:51
0
„Više ne zarađujemo dovoljno“ - automobilski gigant do 2030. ukida 50.000 radnih mesta
Foto: Shutterstock / K-FK
Stiže promena za proizvođače mleka - sledeće nedelje stupa na snagu pravilnik za zaštitu mlekarskog sektora 
Foto: Shutterstock
 Stiže promena za proizvođače mleka - sledeće nedelje stupa na snagu pravilnik za zaštitu mlekarskog sektora 
Prethodna vest
"Svaki video košta više od 1.000 dolara" - čovek napustio posao i ušao u AI Jutjub biznis
Foto: Mijansk786/Shutterstock
 "Svaki video košta više od 1.000 dolara" - čovek napustio posao i ušao u AI Jutjub biznis
Sledeća vest

Blume je upozorio da se automobilska industrija suočava sa sve većim izazovima i da dosadašnji poslovni model više ne daje rezultate kao ranije.

„Model koji je decenijama bio uspešan više ne funkcioniše“

Govoreći o novoj strategiji razvoja do 2030. godine, Blume je poručio da kompanija mora da se prilagodi novim tržišnim okolnostima.

„Naš poslovni model, koji je decenijama bio uspešan, danas više ne funkcioniše. Moramo da ga dalje razvijamo“, rekao je prvi čovek Volkswagena.

Prema njegovim rečima, cilj kompanije je da do kraja decenije postane „najatraktivniji proizvođač automobila na svetu“, uz profitnu maržu između osam i deset odsto.

Slede velika smanjenja broja zaposlenih

Samo u centralnom brendu Volkswagen do 2030. godine biće ukinuto 35.000 radnih mesta, dok će se broj zaposlenih već do kraja 2026. smanjiti za 19.000.

Blume je naveo da je već dogovoreno oko 28.000 dobrovoljnih odlazaka zaposlenih, piše Fenix.

„Međutim, ne zarađujemo dovoljno novca od njih“, rekao je Blume, govoreći o novim modelima kompanije, među kojima je i električni ID. Polo.

Smanjuju se i proizvodni kapaciteti

Volkswagen planira da do 2030. godine smanji kapacitete evropskih fabrika za dodatnih 500.000 vozila, pored već planiranog smanjenja od milion automobila do 2028. godine.

Prekretnica na tržištu - stiže prvi lični robo-automobil na svetu, više o tome pročitajte OVDE

Za isti broj biće smanjeni kapaciteti i u Kini, pa će ukupno globalno smanjenje proizvodnje iznositi milion vozila.

Prema rečima Blumea, programe štednje dodatno otežavaju carine, trgovinske barijere i rastući geopolitički rizici.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo
 

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 

 

kriza otkazi Folksvagen automobili

Povezane vesti

Ukrajinski dronovi i sezonski skokovi - Rusiji preti kriza sa gorivom
FOTO: Freepik

Ukrajinski dronovi i sezonski skokovi - Rusiji preti kriza sa gorivom

07:01 | 0
Jedna od ključnih industrija u Evropi na udaru - rastu troškovi, fabrike posluju sa gubicima
Foto: SeventyFour/Shutterstock.com

Jedna od ključnih industrija u Evropi na udaru - rastu troškovi, fabrike posluju sa gubicima

10:35 | 0
Sve više poslodavaca razmišlja o otpuštanjima - kriza steže nemačku privredu
Foto: Shutterstock

Sve više poslodavaca razmišlja o otpuštanjima - kriza steže nemačku privredu

14:22 | 0
MMF poslao ozbiljno upozorenje - Vlade da ne gase rast cena po svaku cenu, posledice mogu biti ozbiljne
Foto: Bumble Dee/Shutterstock

MMF poslao ozbiljno upozorenje - Vlade da ne gase rast cena po svaku cenu, posledice mogu biti ozbiljne

12:46 | 0
Do kraja maja bez posla ostaje 1.100 ljudi - trgovinski lanac ide u stečaj
Foto: Shutterstock

Do kraja maja bez posla ostaje 1.100 ljudi - trgovinski lanac ide u stečaj

16:23 | 0
Komentari (0)

Svet

Iako El Ninjo preti, svet neće ostati bez pšenice
Foto: Barat Roland/Shutterstock

Iako El Ninjo preti, svet neće ostati bez pšenice

11:29 Svet
Turisti, oprezno - nova pravila za vozače u Austriji predviđaju kazne i preko 2.000 evra 
Foto: Shutterstock

Turisti, oprezno - nova pravila za vozače u Austriji predviđaju kazne i preko 2.000 evra 

11:09 Svet
Nemačka na udaru velike prevare - hiljade ljudi ostalo bez novca
Shutterstock

Nemačka na udaru velike prevare - hiljade ljudi ostalo bez novca

10:06 Svet
Svet na ivici novog skoka cena energenata - nafta poskupela
Foto: Igor Hotinsky/Shutterstock

Svet na ivici novog skoka cena energenata - nafta poskupela

09:07 Svet
U Francuskoj vrele reke, gase nuklearke, ugroženo snabdevanje strujom
Pixabay/distelAPPArath

U Francuskoj vrele reke, gase nuklearke, ugroženo snabdevanje strujom

08:50 Svet
Revolucija u gradnji kuće - gotova za 5 dana, bez klasičnih cigli
Foto: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock.com

Revolucija u gradnji kuće - gotova za 5 dana, bez klasičnih cigli

08:28 Svet
Tramp želi da eliminiše Kinu - plan košta 725 miliona dolara
Foto: UkrPictures / shutterstock.com

Tramp želi da eliminiše Kinu - plan košta 725 miliona dolara

07:48 Svet
Ukrajinski dronovi i sezonski skokovi - Rusiji preti kriza sa gorivom
FOTO: Freepik

Ukrajinski dronovi i sezonski skokovi - Rusiji preti kriza sa gorivom

07:01 Svet
Sud u Indiji odložio odluku o Telegramu - ostaje zabrana uoči važnog ispita
Foto: Shutterstock/Sea_Inside_Soul

Sud u Indiji odložio odluku o Telegramu - ostaje zabrana uoči važnog ispita

19:59 Svet
Jedna od najvećih bolnica u Nemačkoj pred stečajem - ugroženo čak 3.000 radnih mesta
Foto: Shutterstock/PeopleImages

Jedna od najvećih bolnica u Nemačkoj pred stečajem - ugroženo čak 3.000 radnih mesta

19:22 Svet

Najnovije

Najčitanije

4min

Ilon Mask postao prvi bilioner na svetu, a živi u kući od samo 37 kvadrata

16min

„Ovakvu situaciju nisam video 40 godina“ – Epl sprema povećanje cena

18min

Objavljene nove cene goriva u Srbiji

24min

Počele su vrućine - kako da rashladite stan i uštedite struju

29min

Najmirnije selo na Balkanu - u poljima lavandi, bilo ih je 500, sad je ostalo 20 žitelja

1D

Najjeftinija jadranska destinacija u našem komšiluku - kafa evro, ručak pet, a noćenje 35

21H

Novo povećanje penzija do kraja godine - oglasio se direktor Fonda PIO

1D

Gde je najčistija morska voda u Crnoj Gori - stigle važne informacije o kvalitetu mora

20H

Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza

22H

Rajaner prodaje karte za 15 evra

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 101,55 101,86 102,16
CAD CAD 72,01 72,23 72,44
AUD AUD 71,42 71,64 71,85
GBP GBP 135,18 135,59 135,99
CHF CHF 127,15 127,53 127,91

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.945,00 €
ETH ETH 1.489,12 €
LTC LTC 38,25 €
DOT DOT 0,85 €
BCH BCH 172,69 €
LINK LINK 6,98 €
BNB BNB 508,19 €
XMR XMR 280,53 €
Powered by CoinGecko API