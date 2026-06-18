Odluka je doneta nakon trogodišnjeg procesa tokom kojeg je analizirano čak 75 različitih opcija, a u najužem izboru, pored britanskog dizajna, bio je i GE Vernova Hitachi sa svojim reaktorom BWRX-300.



Izabran je Rols Rojsov reaktor sa vodom pod pritiskom (PWR) snage 470 megavata i iz odbora kompanije ističu da je reč o dokazanoj tehnologiji (reaktori sa vodom pod pritiskom se već koriste u Ringhalsu, ali su u pitanju reaktori velikog kapaciteta), a ugovor je ocenjen kao "komercijalno atraktivan".



Što se tiče kapaciteta celog projekta, trebalo bi da na kraju bude ukupne snage 1,5 gigavata snage, što će reći najverovatnije 3 reaktorska modula. Prvi operativni se cilja za sredinu 2030-ih, piše B92.



Naravno, kao i za sve ostale male modularne reaktore – obećanja su posve slična: 90 odsto reaktora (dimenzija 16×4 metra) proizvodiće se u fabričkim uslovima; na samom terenu vršiće se samo sklapanje prefabrikovanih i unapred testiranih modula, što dramatično smanjuje rizik od kašnjenja i skraćuje rokove izgradnje.



A time je Švedska postala treća evropska zemlja koja je izabrala Rols-Rojs SMR, nakon Češke (gde ČEZ planira elektranu kapaciteta do 3 gigavata a i inače drži 20 odsto učešća u kompaniji Rols-Rojs SMR) i Velike Britanije (lokacija Vilfa/Wylfa).

Širi kontekst švedske energetske politike

Ovo će biti prva nuklearna elektrana izgrađena u Švedskoj nakon više od četrdeset godina. Švedska vlada je krajem 2023. usvojila mapu puta koja predviđa kapacitet jednak veličini dva velika reaktora do 2035. godine, i čak do 10 velikih reaktora (uključujući SMR) do 2045.



Državna pomoć za nuklearne projekte omogućena je novim zakonom koji je stupio na snagu 1. avgusta 2025. godine. Pored Videberg Kraft-a, koji je prvi podneo zahtev za državno finansiranje, zahteve su ovog meseca podnele i kompanije Blykalla (za projekat od 6 olovom hlađenih SEALER reaktora ukupne snage 330 megavata u Norsundetu) i Studsvik (za projekat do 1.400 megavata na jugu zemlje).



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