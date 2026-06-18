Na pijaci između Asprovalte i Nea Vrasne već su istaknute cene sezonskog voća i povrća koje su privukle pažnju.



Prema objavljenim fotografijama, kilogram breskvi i kajsija košta oko jedan evro, dok su nektarine 1,5 evra. Ljubitelji trešanja za kilogram krupnih crvenih plodova izdvojiće oko dva evra.



Kada je reč o povrću, paradajz se prodaje za oko 1,20 evra po kilogramu, dok su paprike i patlidžan oko 1,50 evra.



Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi korisnici ističu da se za dvadesetak evra može kupiti velika količina svežih namirnica.



"Za 20 evra puna kesa", jedan je od komentara koji se posebno izdvojio.



Poređenja radi, cene pojedinih proizvoda u Srbiji trenutno su na sličnom ili čak višem nivou. Paradajz se u marketima najčešće kreće između 150 i 200 dinara po kilogramu, dok su paprike oko 300 dinara. Kajsije koštaju približno isto, a nektarine u pojedinim prodavnicama prelaze i 350 dinara po kilogramu, piše Grčka Info.



Za mnoge turiste koji letuju u severnoj Grčkoj, kupovina na lokalnim pijacama ostaje jedan od najboljih načina da dođu do svežeg voća i povrća po pristupačnim cenama.



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