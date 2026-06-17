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Jahta oglašena za 1 franak privukla stotine ponuda - aukcija koja je postala internet fenomen

Na platformi "Ricardo" trenutno se licitira za luksuznu jahtu Sealine F44, koja je vezana na Bilskom jezeru u Švajcarskoj.

Autor:  Dubravka Jovanović
17.06.2026.16:07
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Jahta oglašena za 1 franak privukla stotine ponuda - aukcija koja je postala internet fenomen
Foto: Shutterstock/Alexandre.ROSA
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Ono što je ovu aukciju učinilo viralnom jeste početna cena - samo 1 franak.

Strategija koja je privukla pažnju hiljada ljudi

Prodavac, 49-godišnjak iz kantona Bern, odlučio je da ide neuobičajenim putem i postavi simboličnu početnu cenu kako bi privukao što više interesovanja, piše Blick.

"Po ceni od jednog franka svako licitira. Svesno sam želeo da idem drugim putem", izjavio je prodavac.

Ova strategija pokazala se kao uspešna - aukcija je u kratkom roku privukla ogroman broj ponuda i izazvala veliku pažnju na internetu.

Više od 100 ponuda i ozbiljna borba

Za jahtu je već stiglo preko 100 ponuda, a interesovanje i dalje raste kako se aukcija približava kraju.

Trenutna najviša ponuda iznosi oko 78.000 švajcarskih franaka, dok je procenjena vrednost nove jahte ovog modela čak 850.000 franaka.

Aukcija se završava 25. juna u 19:06 časova, što znači da se očekuje dodatni rast ponuda u poslednjim satima.

Luksuz na vodi: šta nudi Sealine F44

Na prodaju je model Sealine F44 iz 2000. godine, koji prema oglasu ima svega 473 radna sata motora.

Jahta se nalazi na Bilskom jezeru i nudi visok nivo komfora, uključujući:

  • dve spavaće kabine

  • dodatnu sobu

  • dnevni boravak

  • kuhinju

  • potpuno opremljeno kupatilo

Posebna prednost je i mogućnost preuzimanja postojećeg veza u brodogradilištu, što je u Švajcarskoj izuzetno traženo zbog ograničenog broja mesta.

Fenomen "1 franka" koji privlači internet pažnju

Ovakvi oglasi sa simboličnim početnim cenama nisu retkost na platformama poput Ricardo, Tutti ili eBay, ali i dalje redovno postaju viralni.

Razlog je jednostavan – niska početna cena stvara utisak „prilike koja se ne propušta“, što pokreće veliki broj ponuda i psihološki efekat nadmetanja.

Psihologija licitacije: zašto ljudi ulaze u borbu

Stručnjaci za online prodaju objašnjavaju da ovakav model često dovodi do:

  • bržeg privlačenja pažnje

  • većeg broja učesnika

  • intenzivnijeg nadmetanja u završnici

Kada se uključi emocija takmičenja, konačna cena često značajno premašuje očekivanja.

Od 1 franka do luksuza vrednog stotina hiljada

Iako je početna cena simbolična, trenutni tok aukcije pokazuje da će konačna suma verovatno biti višestruko veća.

Ova prodaja još jednom potvrđuje da u svetu online aukcija početna cena često nije stvarna vrednost - već samo okidač za pažnju i konkurenciju.

Internet fenomen koji privlači i radoznale i ozbiljne kupce

Priča o jahti za 1 franak postala je još jedan primer kako neobični oglasi na internetu mogu da privuku globalnu pažnju, spoje zabavu i ozbiljan biznis i pretvore običnu prodaju u pravi mali spektakl.

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Novac Prodaja jahta

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