Velika promena za najstarije - zaposleni penzioneri imaju pravo na novi obračun i veći ček

Za hiljade građana Srbije penzija predstavlja mnogo više od redovne mesečne uplate. Ona je garant sigurnosti, stabilnosti i mirnijeg života. Upravo zato predložene izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju izazvale su veliko interesovanje, posebno među penzionerima koji i nakon odlaska u penziju nastavljaju da rade.

Prema predlogu Vlade Srbije, pojedine kategorije građana mogle bi da ostvare nova prava, dok bi deo penzionera imao priliku da dobije veća mesečna primanja, piše Biznis.rs.

Veća penzija za one koji nastave da rade

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na korisnike starosne i prevremene starosne penzije koji nakon penzionisanja ostanu radno angažovani.

Predlog predviđa da penzioneri koji nakon ostvarivanja prava na penziju steknu najmanje godinu dana dodatnog staža mogu da podnesu zahtev za ponovno određivanje iznosa penzije. Ukoliko novi obračun pokaže povoljniji iznos, korisnik će primati veću penziju.

Ova mera mogla bi da bude značajna za veliki broj građana koji su nastavili da rade kako bi poboljšali svoj životni standard.

Važna promena za profesionalne vojnike

Među značajnim izmenama nalazi se i novo rešenje za profesionalne vojnike po ugovoru.

Njihov status u pogledu ostvarivanja prava na starosnu penziju trebalo bi da bude izjednačen sa podoficirima i oficirima do čina potpukovnika. To znači da bi pravo na penziju mogli da ostvare sa navršenih 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života.

Pravo na pomoć i negu prvi put jasno definisano

Nacrt zakona donosi i važnu novinu za građane kojima je potrebna svakodnevna pomoć.

Pravo na pomoć i negu drugog lica prvi put se izričito definiše kao jedan od osiguranih rizika u okviru sistema penzijskog i invalidskog osiguranja. Time se dodatno uređuje oblast socijalne zaštite i podrške najosetljivijim kategorijama stanovništva.

Nova pravila za poljoprivrednike

Promene se odnose i na poljoprivrednike, odnosno na uslove za obavezno osiguranje.

Prema predlogu, osiguranje će obuhvatati nosioce porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti ili poreza na dodatu vrednost.

Istovremeno se uvodi mogućnost privremenog mirovanja statusa osiguranika u slučajevima bolesti, elementarnih nepogoda ili korišćenja porodiljskog odsustva.

Šta donosi novi paket pomoći države

Pored zakonskih izmena, država priprema i poseban paket mera koji bi trebalo da donese dodatnu podršku građanima.

Najavljeno je da će deo pomoći biti usmeren ka penzionerima, dok će značajna pažnja biti posvećena i hroničnim bolesnicima kojima su potrebne skupe terapije.

U planu je model prema kojem bi država preuzela deo troškova za određene lekove, čime bi se smanjilo finansijsko opterećenje velikog broja porodica.

Jeftiniji lekovi za hronične bolesnike

Među prioritetnim grupama nalaze se pacijenti na dijalizi, osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, dijabetičari, ali i deca kojoj su neophodne skupe terapije.

Stručnjaci trenutno rade na modelu subvencionisanja, a cilj je da lekovi postanu dostupniji onima kojima su najpotrebniji.

Veća podrška socijalno ugroženima i veteranima

Treći stub novih mera odnosi se na sistem socijalne zaštite.

Pored korisnika socijalne pomoći, dodatna podrška planirana je i za zaposlene u socijalnoj zaštiti, kao i za ratne veterane.

Istovremeno, najavljeno je širenje dostupnosti zdravstvene nege u udaljenim seoskim sredinama, gde je pristup zdravstvenim uslugama često otežan.

Kada bi nove mere mogle da stupe na snagu

Prema predlogu, većina odredaba zakona primenjivala bi se osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Odredbe koje su usklađene sa pravilima Evropske unije stupile bi na snagu tek nakon pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Za mnoge građane ove promene ne predstavljaju samo administrativne novine. One bi mogle da utiču na visinu primanja, dostupnost zdravstvene zaštite i kvalitet života u godinama koje dolaze.

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