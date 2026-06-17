Fond je zamišljen tako da obema stranama pruži ekonomski podsticaj za postizanje konačnog sporazuma kojim bi bio okončan rat.



Američki i iranski zvaničnici saopštili su u nedelju da su postigli okvirni sporazum za okončanje rata, koji je počeo kada su američke i izraelske snage 28. februara napale Iran, kao i za ukidanje američke blokade Irana i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ključnog pravca za globalno snabdevanje naftom i gasom.



Novi fond predstavlja privatni investicioni mehanizam, a ne program obnove ili ratne odštete, te neće uključivati nikakav državni novac niti bespovratna sredstva, navodi Reuters.



Kompanije sa sedištem u SAD, arapskim zemljama Zaliva, Azije, Južne Amerike i Afrike već su pristale da obezbede finansiranje. Najavljena ulaganja obuhvataju energetski sektor, logistiku, proizvodnju i transport.



Teheran je prvobitno tražio 400 milijardi dolara odštete za ratnu štetu od SAD, ali je Vašington poručio da takvu naknadu neće isplatiti.



Mehanizam predviđa da zemlje regiona doprinesu na različite načine, rekao je iranski izvor. To uključuje obezbeđivanje kredita, uspostavljanje kreditnih linija ili direktno finansiranje obnove objekata oštećenih u ratu, uključujući postrojenja kao što su čeličana Mobarakeh, rafinerije, aerodromi i šira infrastruktura pogođena sukobom.



Iran, jedna od najvećih ekonomija Bliskog istoka, tokom poslednje četiri decenije gotovo da nije privukao značajnije strane direktne investicije, jer je bio isključen sa globalnih tržišta kapitala usled uzastopnih talasa američkih i međunarodnih sankcija.



Izvor upoznat sa sporazumom rekao je za Reuters da je investicioni fond potpuno odvojen od paralelnog pregovaračkog procesa koji se odnosi na ukidanje američkih sankcija i oslobađanje iranske državne imovine zamrznute u inostranstvu, naglašavajući da je reč o dva različita finansijska mehanizma sa različitim ciljevima i rokovima, piše Klix.



Fond neće biti uspostavljen niti će početi sa radom dok ne bude postignut konačan i zadovoljavajući sporazum. Memorandum o razumevanju, nakon što bude potpisan, trebalo bi da predstavlja okvir za sprovođenje procesa tokom narednih 60 dana.



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