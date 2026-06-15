Konačni tekst memoranduma o razumevanju nije objavljen, a ključni detalji - od pristupa Ormuskom moreuzu i budućnosti iranskog nuklearnog programa do pitanja Libana - još uvek nisu poznati, objavio je Gardijan.

Tramp je za Njujork tajms rekao da bi SAD mogle da nastave vojne operacije ako Teheran ne postigne dogovor o svom nuklearnom programu tokom razgovora, koji bi trebalo da počnu u petak. Ormuski moreuz Tramp je u nedelju objavio da će Ormuski moreuz biti ponovo otvoren bez naplate putarine i da će američka pomorska blokada biti ukinuta.

Ali samo sat vremena kasnije rekao je da će otvaranje ključnog plovnog puta, kroz koji prolazi oko petine svetske nafte, zavisiti od potpisivanja sporazuma zakazanog za petak i da će biti sprovedeno radi uklanjanja mina.

Dalje sumnje izazvala je činjenica da pakistanski premijer Šehbaz Šarif, posrednik u pregovorima, u svojoj prvoj izjavi nije pomenuo Ormuski moreuz. Iranska državna novinska agencija Mehr izvestila je da memorandum predviđa ponovno otvaranje moreuza u roku od 30 dana, pod uslovima koje će odrediti Iran.

Vašington već dugo insistira da su bilo kakve naknade za prolaz brodova neprihvatljive, dok su lideri Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke i Italije, okupljeni u grupi E4, rekli da ponovno otvaranje mora biti bezuslovno i uz garantovanu slobodu plovidbe.

Uprkos neizvesnosti, cene nafte pale su na najniži nivo od početka marta nakon što je objavljen sporazum. Istovremeno, stručnjaci upozoravaju da bi obnavljanje proizvodnje energije u Persijskom zalivu moglo da traje mesecima, a postavlja se i pitanje da li će brodarske kompanije i osiguravači proceniti da je plovidba kroz moreuz ponovo bezbedna.

Liban Jedno od ključnih spornih pitanja tokom pregovora bilo je da li će Liban biti uključen u sporazum. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi rekao je da je "proglašen trenutni i trajni kraj rata na svim frontovima, uključujući i Liban".

Pakistanski premijer Šarif je rekao isto, navodeći da su obe strane proglasile prekid vojnih operacija "na svim frontovima, uključujući i Liban".

Tramp, međutim, nije pomenuo Liban u svojim prvim saopštenjima. To bi moglo biti teško prihvatljivo za Izrael, koji nije učestvovao u pregovorima i nije odmah komentarisao sporazum. Bilo kakva nova eskalacija između Izraela i Hezbolaha mogla bi ugroziti sporazum između Vašingtona i Teherana.

Objavljivanje sporazuma je već jednom odloženo nakon izraelskog napada na Bejrut, u kojem su tri osobe poginule, a šest je povređeno. Tramp je za Aksios rekao da je napad "odložio potpisivanje za nekoliko sati".

Iranski nuklearni program Sudbina iranskog nuklearnog programa, koji je Tramp naveo kao jedan od glavnih razloga za rat sa Iranom, nije rešena ovim sporazumom. Američki predsednik je ponovio da „Iran nikada neće imati nuklearno oružje“, dok su pakistanski zvaničnici rekli za Asošijejted pres da će pregovori o nuklearnom programu trajati još najmanje 60 dana.

Tramp je upozorio da bi Teheran mogao biti izložen novim američkim vojnim udarima ako ne postigne sporazum sa SAD. Grupa E4 je saopštila da je spremna da ublaži sankcije ako Iran preduzme "jasne i proverljive korake" u vezi sa svojim nuklearnim programom.

Godinama je Teheran tvrdio da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopske prirode, ali do sada nije pokazao spremnost da se odrekne obogaćenog uranijuma. Nakon povlačenja SAD iz nuklearnog sporazuma 2015. godine, Iran je ubrzao obogaćivanje uranijuma i proizveo više od 400 kilograma materijala sa čistoćom blizu nivoa potrebnog za izgradnju nuklearnog oružja, piše tportal.

Sudbina ovih zaliha biće jedno od ključnih pitanja u predstojećim pregovorima, koje će, kako je najavio republikanski senator Lindzi Grejam, Vašington "pažljivo pratiti".

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