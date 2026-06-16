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Binance suočen sa velikim izazovom u EU - odluka o licenci pod znakom pitanja

Binance bi mogao da ostane bez dozvole za rad u Evropskoj uniji nakon što je zahtev za MiCA licencu navodno na putu da bude odbijen.

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.19:57
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Binance suočen sa velikim izazovom u EU - odluka o licenci pod znakom pitanja
Foto: Shutterstock/Mamun_Sheikh
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Najveća svetska kripto-berza Binance mogla bi da ostane bez dozvole za rad na tržištu Evropske unije, objavio je Rojters pozivajući se na izvore bliske regulatornim institucijama.

Prema tim informacijama, zahtev kompanije za dobijanje licence u okviru novog evropskog regulatornog okvira MiCA nalazi se u fazi koja bi mogla da rezultira odbijanjem, piše Tanjug.

Zahtev podnet u Grčkoj

Binance je prijavu za licencu podneo preko grčkog regulatora, Hellenic Capital Market Commission, u okviru procesa usklađivanja sa novim pravilima Evropske unije za kripto tržište.

Međutim, prema procenama nadležnih institucija, postoji velika verovatnoća da bi zahtev mogao biti odbijen.

Šta bi to značilo za Binance

Ukoliko do odbijanja zaista dođe, Binance bi mogao da se suoči sa značajnim ograničenjima u poslovanju širom Evropske unije.

To bi uključivalo otežan pristup korisnicima, kao i potencijalno smanjenje obima usluga na evropskom tržištu, koje je jedno od najregulisanijih u svetu.

EU pooštrava kripto pravila

Evropska unija kroz MiCA regulativu uvodi stroža pravila za kripto kompanije, sa ciljem veće transparentnosti, sigurnosti korisnika i kontrole tržišta digitalne imovine.

Ova regulativa već menja način na koji kripto berze posluju u Evropi i postavlja nove standarde koje kompanije moraju da ispune.

Iako odluka još nije zvanična, sama mogućnost da Binance ostane bez licence u EU izazvala je veliku pažnju u kripto industriji.

Konačan ishod mogao bi da ima značajan uticaj ne samo na kompaniju, već i na celokupno evropsko kripto tržište.

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Evropska unija Zahtev Britanci

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