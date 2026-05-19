Međunarodna agencija za energiju upozorila je ove nedelje u svom mesečnom izveštaju da će više cene nafte i goriva verovatno prethoditi vrhuncu potražnje ovog leta, piše CNBC.

"Brzo smanjenje rezervi usred kontinuiranih poremećaja može najaviti buduće skokove cena", saopštila je MEA.

Tržište nafte nije osetilo puni uticaj gubitka ponude zahvaljujući komercijalnim zalihama koje drži industrija, strateškim rezervama koje kontrolišu vlade i tankerima u tranzitu, rekao je izvršni direktor kompanije Ekson Mobil, Daren Vuds, na konferenciji o zaradi naftnog giganta za prvi kvartal.

Ove akcije su ublažile uticaj poremećaja u martu i aprilu, rekao je Vuds. Ali komercijalne zalihe će na kraju pasti na nivoe gde više ne mogu služiti kao izvor snabdevanja, rekao je izvršni direktor.

"Očekujemo da ćemo, kako se to desi i dok moreuz ostane zatvoren, nastaviti da vidimo povećanje cena na tržištu", rekao je Vuds.

Zalihe na rekordno niskom nivou

Zalihe su bile blizu desetogodišnjeg maksimuma, na nešto više od 8 milijardi barela krajem februara, procenila je švajcarska banka UBS u izveštaju objavljenom u utorak. Do kraja aprila, zalihe su pale na 7,8 milijardi barela, rekli su analitičari UBS-a.

Zalihe će se približiti rekordno niskom nivou od 7,6 milijardi barela do kraja maja ako potražnja ostane ista iz meseca u mesec, rekli su analitičari UBS-a. Pad zaliha na taj nivo bi opteretio lanac snabdevanja, rekli su analitičari JP Morgana u belešci od 30. aprila, prenosi CBNC.

Milijarde barela u zalihama mogu zvučati kao mnogo, ali stvarnost je da je dostupno samo oko 800 miliona barela bez opterećenja sistema, rekli su analitičari JP Morgana. Ostatak je potreban da bi se cevovodi i rezervoari održali napunjenim na minimalnim nivoima kako bi lanac snabdevanja funkcionisao efikasno, rekli su.

"Kao i krvni pritisak u ljudskom telu, problem je cirkulacija", rekla je Nataša Kaneva, šefica za globalnu strategiju za robu u JPMorgan-u.

"Sistem ne otkazuje zato što nafta nestaje, već otkazuje zato što mreža za cirkulaciju više nema dovoljno radne zapremine".

Zalihe nafte bi pale na kritično nizak nivo od 6,8 milijardi barela do septembra ako Ormuz i dalje bude zatvoren u to vreme, prognozira JPMorgan. Zalihe proizvoda bi dostigle kritične nivoe ranije, u julu ili avgustu, prema prognozi Rapidan Energy-ja.

Globalna ekonomija bi se "zaglavila, a kritična transportna infrastruktura ne bi mogla da nabavi gorivo ni po kojoj ceni", rekli su analitičari Rapidana u napomeni od 7. maja.

Međutim, zalihe verovatno neće dostići ove kritično niske nivoe, rekli su analitičari. Umesto toga, cene nafte i proizvoda će skočiti kako bi smanjile potražnju, što će izazvati "ozbiljnu ekonomsku kontrakciju".

"To će se verovatno dogoditi pre trećeg kvartala 2026. godine", rekli su analitičari Rapidana.

