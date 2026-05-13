Avio-kompanije uvode sve stroža pravila - putnici zbog mogu dobiti zabranu letenja

Prema podacima Federalna uprava za vazduhoplovstvo, tokom poslednjih godina zabeležene su hiljade prijava incidentnog ponašanja putnika, uključujući verbalne sukobe, odbijanje poštovanja instrukcija posade i fizičke napade.

Sličan trend beleži se i u Evropi.

Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja navodi da se incidenti sa neprihvatljivim ponašanjem registruju na svakih nekoliko sati, zbog čega je pokrenuta kampanja #notonmyflights sa ciljem promovisanja nulte tolerancije prema neprimerenom ponašanju.

Er Srbija pridružila se ovoj inicijativi još 2019. godine.

Od verbalnih sukoba do pokušaja upada u kokpit

Neprimereno ponašanje putnika obuhvata širok spektar situacija:

ignorisanje instrukcija posade

verbalne sukobe

fizičko nasilje

ometanje rada kabinskog osoblja

Najozbiljniji incidenti uključuju pokušaje ulaska u kokpit i napade na članove posade.

Prema pisanju Sky News iz 2023. godine, veliki broj slučajeva u Sjedinjene Američke Države prosleđen je Federalni istražni biro zbog napada, ometanja posade i ugrožavanja bezbednosti leta, piše Kamatica.

Avio-kompanije uvode strože kazne

Kako bi zaštitile putnike i posadu, avio-kompanije uvode sve strože mere.

KLM i Transavia su još 2022. godine uvele zajedničku zabranu letenja za problematične putnike u trajanju do pet godina.

Pored zabrane letenja, putnici mogu snositi i ozbiljne finansijske posledice.

Prema pisanju portala Simple Flying, avio-kompanije imaju pravo da naplate troškove prinudnog sletanja i drugih operativnih poremećaja, koji mogu iznositi desetine hiljada evra.

Zašto dolazi do „air rage“ incidenata

Stručnjaci navode da problem nastaje usled kombinacije više faktora:

stresa tokom putovanja

gužvi i kašnjenja na aerodromima

konzumacije alkohola

konflikata među putnicima

Zbog toga neke avio-kompanije uvode dodatna pravila, poput obavezne upotrebe slušalica tokom leta, kako bi smanjile mogućnost sukoba.

Problem koji postaje sve ozbiljniji

Analiza Forbes iz 2023. godine upozorava da se fenomen „air rage“ dodatno pogoršava i da avio-kompanije i dalje nemaju potpuno efikasne mehanizme za njegovo suzbijanje.

Podaci Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj takođe pokazuju kontinuiran rast broja incidenata širom sveta.

Uprkos strožim pravilima, zabranama letenja i visokim kaznama, stručnjaci upozoravaju da problem ne može biti rešen samo sankcijama.

Kombinacija edukacije, prevencije i politike nulte tolerancije ostaje ključna kako bi se obezbedila bezbednost putnika i kabinskog osoblja.

Neprihvatljivo ponašanje u avionima više nije izuzetak — već ozbiljan izazov za celu avio-industriju.

