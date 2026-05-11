Ovi brodovi služe sankcionisanom projektu Arctic LNG 2. „Merkurij“ je jedan od četiri LNG tankera — zajedno sa „Kosmos“, „Luč“ i „Orion“ — koji su ranije bili deo flote omanske kompanije Asjad šiping i koji su početkom ove godine prodati u paketu za oko 110 miliona dolara, prema podacima kompanije i izvorima iz brodarskog sektora. Sva četiri broda su od tada preregistrovana pod rusku zastavu, pokazuju podaci o pomorskom praćenju i izveštaji iz industrije.

Sankcionisani ruski projekat

Početna neizvesnost oko njihove nove uloge sada je zamenjena sve većim dokazima da se brodovi integrišu u logistički lanac koji podržava Arctic LNG 2, sankcionisani ruski projekat proizvodnje tečnog prirodnog gasa na poluostrvu Gidan. Ovo postrojenje se oslanja na pretovar sa broda na brod na morskoj infrastrukturi, uključujući plutajuću skladišnu jedinicu Saam, posebno tokom zime i proleća kada morski led ograničava pristup, piše Gcaptain.

Satelitski snimci, zajedno sa AIS signalima, potvrdili su prisustvo broda „Merkuriy“ uz jedinicu Saam tokom vikenda. Istovremeno je primećen i tanker ledene klase Arc7 „Alexey Kosygin“ kako istovaruje LNG na toj lokaciji, što ukazuje na koordinisane aktivnosti pretovara u ovom čvorištu.

Dva druga nedavno preregistrovana broda, „Kosmos“ i „Orion“, već su stigla u arktičke vode i nalaze se u blizini plutajuće jedinice Saam, dok „Luch“ trenutno plovi ka severu duž obale Norveške, prema podacima o praćenju brodova.

Ako sva četiri broda budu uključena u logistiku projekta Arctic LNG 2, efektivni kapacitet izvoznog transporta projekta mogao bi da poraste za oko 40 odsto, čime bi se ublažila uska grla izazvana sankcijama i dugim zaobilaznim rutama koje izbegavaju Mediteran.

Preusmeravanje ka Aziji

Projekat Arctic LNG 2 trenutno koristi 10 konvencionalnih ili LNG tankera lake ledene klase, uz dodatna dva broda visoke ledene klase Arc7, koji prevoze teret od proizvodnog postrojenja do plutajuće jedinice Saam radi daljeg pretovara na standardne tankere.

Napori za proširenje dolaze u trenutku kada se Rusija suočava sa nadolazećim transportnim izazovom i na svom starijem projektu Yamal LNG. Oko 75 odsto tereta sa projekta Yamal LNG trenutno ide ka Evropi, ali zabrana Evropske unije na uvoz ruskog LNG-a trebalo bi da stupi na snagu 1. januara 2027. godine, što će primorati Moskvu da znatno veće količine preusmeri ka Aziji i drugim udaljenim tržištima.

Procene industrije sugerišu da bi ta promena mogla povećati potrebe Yamal LNG projekta za dodatnih 30 do 35 LNG tankera zbog znatno dužih ruta plovidbe. Analitičari smatraju da je kupovina brodova „Merkuriy“, „Kosmos“, „Luch“ i „Orion“ verovatno samo prvi korak u širim ruskim naporima za proširenje kapaciteta arktičkog LNG transporta i smanjenje zavisnosti od pomorske infrastrukture povezane sa Zapadom.

Detalji o registrovanom vlasniku broda „Merkuriy“, kompaniji Celtic Maritime, nisu odmah bili poznati. Kompanija nije bila dostupna za komentar.

