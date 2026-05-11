Ministar energetike Sjedinjenih Američkih Država Kris Rajt izjavio je da je administracija predsednika Donalda Trampa spremna da razmotri sve mogućnosti za snižavanje cena goriva, uključujući i privremenu suspenziju saveznog poreza, odnosno akciza na benzin, dok cene goriva u SAD nastavljaju da rastu usled sukoba sa Iranom zbog čega su povećane za 50 odsto nego pre sukoba, prenosi Tanjug.



Rajt je u intervjuu za NBC rekao da administracija podržava "sve mere koje mogu da smanje cenu goriva i troškove za američke građane".



Na pitanje da li Tramp podržava ukidanje saveznog poreza na benzin, koji iznosi oko 18 centi po galonu, Rajt je odgovorio da je administracija "otvorena za sve ideje", dodajući da "sve ima svoje posledice".



Prema podacima Američke automobilske asocijacije (AAA), prosečna cena benzina u SAD dostigla je 4,52 dolara po galonu, što je povećanje od više od 50 odsto od početka rata sa Iranom.



Rajt je odbio da proceni da li bi prosečna cena benzina mogla da dostigne pet dolara po galonu, navodeći da ne želi da daje prognoze o kratkoročnom ili srednjoročnom kretanju cena energenata.



"Ono što radimo jeste okončanje 47-godišnjeg sukoba koji Iran vodi protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela", rekao je Rajt.



On je ocenio da su SAD u "izuzetno snažnoj poziciji" zahvaljujući domaćoj proizvodnji nafte i prirodnog gasa.



Rajt je još u martu izjavio da postoji „veoma dobra šansa” da cena benzina tokom leta padne ispod tri dolara po galonu, ali su, napominje NBC, cene u međuvremenu nastavile da rastu zbog nastavka blokade Ormuskog moreuza.



