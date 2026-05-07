Sada je to prošlost, garaže su postale sastavni deo odluke o kupovini nekretnine. Garažno mesto, ili boks, parking mesto ili garaža, prema Zakonu o stanovanju sve su ovo posebne jedinice, ali služe istoj nameni, za parkiranje vozila. Danas su garaže i garažna mesta postali neka nova vrsta valute, ograničen resurs čija će vrednost dugoročno rasti.

„Interesovanje za garažna mesta danas je značajno veće nego pre samo nekoliko godina i možemo reći da su garaže postale zaseban investicioni segment tržišta nekretnina. Razlog je jednostavan, stanovi se mogu graditi, ali parking prostor je ograničen resurs. Upravo ta ograničenost dugoročno održava rast vrednosti garaža. Na primer, u pojedinim mikrolokacijama u Beogradu, rast je bio i brži od rasta cena stanova.“, kaže za 4zida Nikola Radić, iz agencije Ataše nekretnine.

On dodaje da su garaže postale jedna od najstabilnijih investicija na tržištu nekretnina. Za razliku od drugih nepokretnosti, zahtevaju minimalno održavanje, nemaju operativne troškove, nemaju „prazan hod“ pri izdavanju, ali i likvidne su prilikom prodaje, odnosno kupac spreman da ih kupi se uvek brzo pojavi.

Cene garaža u Beogradu kao cene stanova u unutrašnjosti

Prema podacima sa sajta 4zida, tržište garaža i parking mesta u Srbiji beleži stabilnu tražnju, uz najveću koncentraciju ponude u većim gradovima poput Beograda i Novog Sada.

Trenutno je oglašeno oko 470 garaža za prodaju i 387 za izdavanje, na nivou cele zemlje. U Beogradu se jasno vidi veliki raspon cena, koji najviše zavisi od lokacije i tipa parkinga. Na obodima i u delovima grada van najužeg centra, kvadrat garažnog prostora počinje od oko 1.150 evra, gde se parking mesto od 13 m² može naći za oko 15.000 evra u naseljima poput Lekinog brda, Cvetkove pijace ili Trošarine. Najviša cena zabeležen je na lokacijama poput oko Sava Centra, gde cena ide i do 3.182 evra po kvadratu, pa za garažno mesto od oko 11 m² kupci izdvajaju približno 35.000 evra.

„Tržište jasno favorizuje garažna mesta u okviru stambenih zgrada, naročito podzemne garaže u novogradnji. Kupci danas traže, jednostavan ulaz i izlaz, direktan pristup liftom, sigurnost vozila, dugoročnu likvidnost. Zidane garaže van objekata i dalje imaju svoje mesto na tržištu, ali dominantni trend ide ka integrisanim garažnim sistemima u okviru stambenih kompleksa“, za 4zida objašnjava Nikola Radić, direktor agencije Ataše nekretnine.

Uredna dokumentacija za miran san

On dodaje da je jedan od najvećih problema prilikom kupovine garaža i parking mesta to što su ljudi generalno slabije informisani, i nisu sigurni šta je od dokumenata potrebno da provere pre nego što garažno mesto i kupe.

Prema savetu advokata, prilikom kupovine bilo koje nepokretnosti, pa i garažnog mesta i garaže, kupcu je bitno da proveri u Katastru ko je vlasnik istog, zatim da se uveri da li postoje određena opterećenja ili zabeležbe na tom mestu, kao što je na primer hipoteka. Ukoliko je sve čisto i ne postoje bilo kakvi tereti, može se zaključiti i overiti konačni kupoprodajni ugovor.

Jedna od najčešćih dilema kupaca je da li mogu kupiti samo parking mesto u nekoj zgradi, i ako u istom objektu nisu i vlasnici stana. Stručnjaci potvrđuju da je to moguće, ali isključivo ako se određeno garažno mesto vodi kao poseban deo objekta i kao takav je uknjižen i upisan u Katastru.

Uknjižba u Katastar obavezna

„Zakonski nije uslovljeno da lice koje kupuje stan mora da kupi i garažno mesto ili obrnuto. Često se dešava da određena lica kupe i nekoliko garažnih mesta u jednoj zgradi, a da nisu kupili i stan, te ista imaju kao trajnu investiciju bez posebnih troškova održavanja, kao što su krečenje, opremanje... Svrha kupovine je obično izdavanje a na taj način, ne samo da stvaraju sebi kapital, već ga ujedno i čuvaju. Pravna sigurnost kupovine garažnog mesta, koje je upisano i uknjiženo u Katastru kao poseban deo objekta, je apsolutna i nema nikakve razlike između sticanja svojinskog, odnosno vlasničkog prava na garažnom mestu ili na stanu, kući, zemljištu“, objašnjavaju advokati koji se bave imovinskim pravom.

Posle sklapanja kupoprodajnog ugovora, a zarad sigurnosti kupca, potrebno je da se i uknjiži u Katastar kao vlasnik. Uknjižba garažnog mesta je moguća ako je to predviđeno građevinskom dozvolom, odnosno tehničkom i projektnom dokumentacijom i elaboratima. Investitori u najvećem broju slučajeva pri izgradnji novih stambenih objekata, kao posebne delove uknjižavaju i prodaju garažna mesta za koja se takođe dobija upotrebna dozvola, u sklopu cele stambene zgrade. Najčešće se vrši etažiranje istih, na primer GM1, GM2... Predmet kupoprodaje može da čini upravo samo to određeno garažno mesto kao i svake druge nepokretnosti.

Najskuplja garažna mesta u novogradnji i luksuznim kompleksima

Najtraženija, ujedno i najskuplja su parking mesta u novijim kompleksima zgrada. Na Vračaru dostižu oko 2.150 evra po kvadratu, dok se na Novom Beogradu, u modernim projektima poput Bloka 64, kreću i do 2.270 evra po kvadratu. Prodaju se i veće garaže, koje se često koriste i kao dodatni prostor za odlaganje ili u poslovne svrhe. Na primer, garaža od 20 metara kvadratnih u centralnim gradskim opštinama može dostići cenu od oko 40.000 evra, dok se u novim projektima, poput Beograda na vodi, garažna mesta prodaju po ceni od oko 2.500 evra po kvadratu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.