Ona je na Pupin forumu u Beogradu rekla da očekuje da će se do 15 ili 16. maja stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa SAD, koja treba da odobri ugovor.

"Jedno od ključnih pitanja je bilo i da se MOL obaveže da će imati određeni rafinerijski godišnji nivo prerade i mi smo postigli određene dogovore oko tog pitanja. To pitanje je poprilično odmaklo u usaglašavanju. Ostalo je par dodatnih pitanja pre svega komercijalnih, jer ćemo rešiti pravne delove koji se tiču i izgradnje novog naftovoda Srbija-Mađarska i zastupljenosti proizvoda iz Rafinerije na srpskom tržištu gde želimo da osiguramo da srpsko tržište bude obezbeđeno rafinerijskom preradom iz Pančeva", rekla je ona, piše Tanjug.

Objasnila je i da svaka strana štiti svoje interese, a posao države je da napravi najbolji dogovor u interesu građana i da je cilj da se što pre dođe do rešenja i zatvaranja svih otvorenih pitanja.

Navela je i da će brzo doći do završetka pregovora i dogovorenog ugovora.

Ona je dodala da Srbija želi da poboljša svoju poziciju i interese od prodaje NIS-a 2008. godine i da podigne procenat udela srpskog vlasništva u kompaniji.

Navela je i da je NIS za Srbiju "kritična energetska infrastruktura" na koju se cela zemlja oslanja za svakodnevno funkcionisanje života.

