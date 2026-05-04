Super E10 bila je 2,11 evra, dok je dizel dostigao 2,27 evra po litru - najviši nivo otkako se vodi statistika.

Ovo su novi nominalni rekordi koji prevazilaze čak i krizne periode nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Uprkos poreskim olakšicama - cene nastavljaju da rastu

Prema najnovijim podacima ADAC-a koje je analizirala nemačka novinska agencija DPA, april je zabeležen kao najskuplji mesec za gorivo otkako se vodi evidencija.

I benzin Super E10 i dizel dostigli su rekordne prosečne mesečne cene na nacionalnom nivou. Prosečna cena litra benzina E10 u aprilu bila je oko 2,11 evra. Ovo je nadmašilo prethodni rekord od 2,07 evra po litru iz marta 2022. godine, perioda neposredno nakon početka rata u Ukrajini.

Zašto gorivo nije postalo jeftinije nego što je država obećala od 1. maja?

Dizel je bio još skuplji u aprilu: prosečna cena po litru bila je oko 2,27 evra. To je znatno više od 2,16 evra iz prethodnog marta, što je već premašilo nivoe iz ranih faza ukrajinske krize.

Prema portalu Clever Tanken, najpristupačniji dani za točenje benzina Super E10 bili su nedelja, 19. april, i utorak, 21. april, kada je prosečna cena bila 2,0460 evra po litru.

Dizel je bio najjeftiniji u sredu, 22. aprila, po ceni od 2,1110 evra. S druge strane, najviše cene za E10 zabeležene su u nedelju, 5. i ponedeljak, 6. aprila, kada je litar koštao u proseku 2,1840 evra.

Dizel je bio najskuplji u utorak, 7. aprila, dostigavši 2,4360 evra po litru, piše Feniks magazin.

Regionalne razlike: Štutgart najjeftiniji, Hamburg najskuplji

Na nivou grada, vozači koji koriste benzin najčešće su točili gorivo u Štutgartu, zatim u Nirnbergu i Bonu. Najviše cene zabeležene su u Lajpcigu, zatim u Drezdenu i Hamburgu. Što se tiče dizela, najniže cene su zabeležene u Bilefeldu, ispred Bona i Štutgarta. Najskuplji grad bio je Hamburg, zatim Drezden i Hanover.

Inflacija menja sliku rekorda Iako apsolutne brojke pokazuju istorijski visoke cene, važno je napomenuti da ove brojke ne uzimaju u obzir inflaciju. Kada se cene prilagode inflatornim trendovima, trenutni nivoi više ne predstavljaju rekord. U ovom proračunu, benzin E10 je bio skuplji tokom većeg dela 2011, 2012. i 2022. godine.

Slično tome, dizel je bio skuplji tokom većeg dela 2022. godine nego što je danas u realnom, inflacijskom smislu. Uprkos očiglednim rekordnim nivoima, pažljiviji pogled pokazuje da su visoke cene goriva deo šireg inflatornog trenda. Međutim, za potrošače, ovo ne menja stvarnost - troškovi vožnje ostaju značajan teret za kućne budžete.

