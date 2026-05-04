Direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol ranije je rekao za Ci-En-Bi-Si (CNBC) da će nuklearna energija dobiti "podsticaj" zbog krize u snabdevanju i pozvao vlade da ojačaju otpornost kroz alternativne izvore energije.

Nuklearna energija kao stabilan izvor

Nuklearna energija proizvodi znatno manje emisija od fosilnih goriva, elektrane zauzimaju malo prostora, a reaktori su veoma pouzdani u svim vremenskim uslovima.

"Mislim da nuklearna energija mora igrati veliku ulogu u rešavanju ovog problema za Evropu", rekao je za CNBC Kris Sajpel, potpredsednik odeljenja za energetiku i obnovljive izvore u kompaniji Wood Mackenzie.

Sjedinjene Američke Države, Kina i Francuska su u boljoj poziciji da izdrže energetske šokove, delom zato što su najveći proizvođači nuklearne energije u svetu.

"Ako nemate sopstvene energetske resurse, morate ili da uvozite energiju po višoj ceni ili da razvijete nuklearnu energiju", rekao je investicioni strateg Majkl Braun iz Franklin Templetona.

Kako kaže, to je skupo, ali veoma efikasno - što je Francuska već pokazala.

"Cene energije u Francuskoj su znatno niže nego u Nemačkoj", dodao je on.

Francuska kao evropski lider

Francuska je vodeći primer u Evropi, jer više od 60 odsto svojih energetskih potreba pokriva nuklearnom energijom.

Sve više država razmatra sličan put. Rat u Iranu predstavlja "značajnu prekretnicu" za Južnu Koreju u prelasku sa nafte na alternativne izvore, izjavio je ministar za klimu Kim Sung-hvan.

On je za Si-En-Bi-Si rekao da će nuklearna energija i obnovljivi izvori biti „dva glavna stuba“ budućeg energetskog sistema.

Evropa pred strateškom dilemom

Otvara se pitanje da li će evropske zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva i Nemačke, koje već decenijama postepeno gase nuklearne elektrane, promeniti pristup kako bi smanjile zavisnost od spoljnog snabdevanja energijom.

Prema podacima Eurostata, nuklearna energija čini oko 11,8 odsto ukupnog energetskog miksa u Evropi, dok nafta i gas i dalje čine više od trećine potrošnje.

"Najlakši način da se obezbedi energetska sigurnost jeste diverzifikacija izvora", rekao je Adnan Šihab-Elidin iz Oksfordskog instituta za energetske studije.

On je dodao da je "greška Nemačke i drugih evropskih zemalja bila to što su ideologiju stavile ispred energetike, smatrajući nuklearnu energiju lošom".

Decenije do realizacije

Izgradnja nuklearnih elektrana traje veoma dugo.

U Velikoj Britaniji, projekat Hinkley Point C - prva nova nuklearna elektrana posle više od 30 godina - započet je 2016. godine, a završetak se očekuje tek krajem decenije. Elektrana će snabdevati oko 6 miliona ljudi i obezbediti oko sedam odsto britanske struje.

U Francuskoj, reaktor Flamanville 3, pušten u rad 2024. godine, građen je čak 17 godina.

"Do trenutka kada nova nuklearna elektrana počne da radi, energetska slika može izgledati potpuno drugačije", rekao je Kris Ajlet iz instituta Chatham House.

On dodaje da se obnovljivi izvori energije mogu razviti znatno brže.

Troškovi, politika i Kina

Stručnjaci iz Wood Mackenzie smatraju da je ključ za uspeh u Evropi smanjenje troškova izgradnje, što bi potencijalno moglo uključiti i saradnju sa kineskim firmama.

"Van SAD i Evrope, ostatak sveta je pronašao način da gradi konkurentne nuklearne kapacitete", rekao je Sajpel.

Međutim, politička saradnja sa Kinom u ovom sektoru smatra se malo verovatnom.

"U principu bi to moglo biti jeftinije i brže, ali politički je to praktično nemoguće zbog bezbednosnih i strateških razloga", ocenio je Ajlet.

Međutim, nova energetska kriza u Evropi menja percepciju, smatraju stručnjaci.

"Nuklearna energija se sve više posmatra kao domaći izvor energije, manje izložen geopolitičkim krizama", zaključio je on.

