Zelenski je naveo da je u pripremi plan koraka o unapređenju bezbednosne infrastrukture Ukrajine.

"Takođe smo se složili da aktivno krenemo napred u vezi sa sporazumom o dronovima sa Evropskom unijom i pregledali detalje ove perspektivne bezbednosne saradnje", napisao je Zelenski na svom nalogu na mreži Iks.

Govoreći na otvaranju Samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, Zelenski je ocenio da bi bilo dobro da Evropa ima svoj glas na mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine i da učestvuje u tim razgovorima.

"U kontaktu smo sa Sjedinjenim Američkim Državama i razumemo njihove stavove. Ali bilo bi dobro razviti jedan zajednički evropski glas", istakao je Zelenski, dodajući da je potrebno pronaći funkcionalni format da Evropa bude za stolom u svim razgovorima, piše Tanjug.

Predsednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen rekla je nakon razgovora sa Zelenskim u Jerevanu da EU i Ukrajina integrišu svoje odbrambene industrije, dok EU istovremeno približava Ukrajinu projektima Vazdušnog štita i Odbrane dronovima.

