"Čak i u godinama koje su bile loše, npr. kao prošla godina, mi smo imali veći izvoz u evrima nego one prethodne godine. Imali smo negde oko 810 miliona evra izvoz samo voća, a prerađevina od voća, to je bilo negde oko 200 miliona. Još ako uračunamo vino i rakiju, to je bilo nekih 400-500 miliona. Znači, samo sektor voćarstva donese negde milijardu i po od izvoza ovoj državi Srbiji", objasnio je Glamočić gostujući na TV Prva.



On je istakao da cena sezonskog voća najviše zavisi od ponude i tražnje, odnosno od roda, ali i da je ova godina, što se tiče trešanja, višanja i kajsija, mnogo bolja nego prethodna, kao da i dalje treba biti na oprezu jer jedan loš dan može da preokrene situaciju.



"Nismo imali problema niti sa ranim prolećnim mrazevima. Još da sačekamo nekih desetak dana, možda nedelju dana, pa ćemo, što se tiče barem mrazeva, biti mirniji. A što se tiče leda, moramo još uvek malo pripaziti", rekao je ministar.



Glamočić je naglasio da je zabrinut zbog vremenskih uslova u severnom delu države, najviše u Banatu, jer je taj deo Srbije već duži vremenski period bez padavina.



"Ovaj drugi navrat setve koji je bio nije dobio kišu. Ovaj deo južno od Save i Dunava, zaista su uslovi ove godine veoma povoljni za sve i očekuje se dobar rod, ali ako Bog da, da u narednih desetak dana barem bude kiša i na severnom delu i onda bi, što se tiče pšenice, taj neki momenat prebrodili. Za sve drugo je rano da prognoziramo", istakao je on.



Kako je rekao, jako je teško prognozirati cene poljoprivrednih proizvoda u ovom trenutku jer na cene utiču i aktuelna dešavanja u svetu.



"Cene je jako teško ovog momenta govoriti zato što utiču i ove prilike koje se dešavaju u svetu. Konkretno, na primer, uljana repica ima poslednjih nedelja rast, što je dobro za nas. Ona prva stiže na tržište i to je dobro za nas zato što se od uljane repice pravi ulje koje može da se meša sa gorivom. Zbog tog razloga dolazi do skoka", objasnio je ministar.



On je rekao da je teško u ovom trenutku napraviti prognozu koja se tiče cene pšenice i kukuruza, ali da deluje da neće biti velikog skoka cena.



"Sve prognoze govore da neće biti nekog velikog skoka, ali opet nikad se to ne zna, pogotovo što mi imamo situaciju da je prošla godina bila rekordna što se tiče pšenice i imamo velike prelazne zalihe. Iako se puno pšenice koristi za stočnu hranu, pritisak je još uvek veliki, tako da ne očekujemo neke velike promene cena", ocenio je Glamočić.



Ministar je istakao da na tržištu goriva i đubriva nije došlo do velikog poskupljenja u prethodna dva meseca i dodao da su poljoprivrednici imali povoljnije gorivo po ceni od 184 dinara za litar dizela.



"Mi smo za sad stabilni, ali ako ova situacija u svetu potraje, to je jednostavno. Zemlje koje su mnogo bogatije i jače od Srbije imaju probleme sa snabdevanjem. Mi nemamo ni što se tiče cena, ni što se tiče količina. Mi smo zemlja koja proizvodi velike količine, pogotovo NPK đubriva, oko 600. 000 tona. Imamo dovoljno za svoje potrebe", rekao je Glamočić.



On je rekao da građani ne treba da budu brinu oko nestašica hrane jer je Srbija jedna od retkih država koja proizvodi mnogo više hrane nego što joj treba.



