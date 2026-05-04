Prvo zvanično oglašavanje preostalih sedam ključnih aktera nakon istorijskog istupanja UAE ne donosi radikalne rezove, već oprezno opipavanje terena, piše Telegraf biznis.

Najavljeno smanjenje od 188.000 barela za jun 2026. godine više liči na kupovinu vremena nego na strateški udarac, dok se tržište pita: ko je sledeći koji će potražiti izlaz?

Kako se navodi u saopštenju organizacije, sedam zemalja članica OPEK+, koje su prethodno najavile dodatna dobrovoljna prilagođavanja u aprilu i novembru 2023. godine, a to su Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman, održale su virtuelni sastanak 3. maja 2026. godine kako bi razmotrile uslove i izglede na globalnom tržištu.

U okviru svoje zajedničke posvećenosti podršci stabilnosti tržišta nafte, sedam zemalja učesnica odlučilo je da sprovede prilagođavanje proizvodnje od 188 hiljada barela dnevno u odnosu na dodatna dobrovoljna prilagođavanja najavljena u aprilu 2023. godine.

Ovo prilagođavanje će biti implementirano u junu 2026. godine. Dodatna dobrovoljna prilagođavanja najavljena u aprilu 2023. mogu biti delimično ili u potpunosti vraćena, zavisno od razvoja tržišnih uslova i na postepen način.

- Zemlje će nastaviti da pažljivo prate i procenjuju tržišne uslove, a u okviru svojih kontinuiranih napora da podrže stabilnost tržišta, ponovo su potvrdile važnost usvajanja opreznog pristupa i zadržavanja pune fleksibilnosti za povećanje, pauziranje ili preokretanje faznog ukidanja dobrovoljnih prilagođavanja proizvodnje, uključujući i poništavanje prethodno sprovedenih dobrovoljnih prilagođavanja najavljenih u novembru 2023. godine - navode iz OPEK+.

Sedam zemalja OPEK+ takođe je primetilo da će ova mera pružiti priliku zemljama učesnicama da ubrzaju svoju kompenzaciju.

- Sedam zemalja je ponovilo svoju zajedničku posvećenost postizanju pune usklađenosti sa Deklaracijom o saradnji, uključujući dodatna dobrovoljna prilagođavanja proizvodnje koja će pratiti Zajednički ministarski nadzorni odbor (JMMC). Takođe su potvrdile svoju nameru da u potpunosti kompenzuju svaki obim prekomerne proizvodnje zabeležen od januara 2024. godine - navodi se u saopštenju.

Sedam zemalja članica OPEK+ održavaće mesečne sastanke radi pregleda tržišnih uslova, usklađenosti i kompenzacije, a sledeći sastanak će biti održan 7. juna 2026. godine.

